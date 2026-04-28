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Política

Frente Amplio sube el tono contra La Moneda: “Es indolente usar como rehenes a los damnificados para beneficiar a los más ricos”

Andrés Couble sostuvo que la estrategia del Ejecutivo en la materia es “indolente” y reafirmó la intención del FA de votar en contra de la idea de legislar.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El Frente Amplio subió el tono en las críticas a La Moneda por su negativa a separar la ley de reconstrucción por los incendios en el sur y Viña del Mar de la reforma tributaria impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En entrevista con CNN Chile, el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, sostuvo que la estrategia del Ejecutivo en la materia es “indolente” y reafirmó la intención del FA de votar en contra de la idea de legislar.

“No entiendo cuál es el sentido de amarrar recursos para la reconstrucción a una reforma tributaria de largo plazo. Es un daño al debate democrático y es algo también indolente al usar como rehenes a los damnificados”, indicó Couble.

El dirigente del Frente Amplio dejó en claro que tienen plena disposición de dar su voto a los fondos de emergencia de forma inmediata, pero acusaron al Gobierno de presentar “un paquete integral” para valerse de la catástrofe y así concretar la reforma tributaria que considera, entre otros puntos, la rebaja del impuesto corporativo.

“La idea general del proyecto es una reforma tributaria que beneficia a los súper ricos a través de la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración tributaria. Con eso estamos en contra y lo vamos a rechazar”, recalcó Couble, quien puntualizó que esta intención no cambiará si no se modifica la megarreforma.

El representante del Frente Amplio aseguró que las proyecciones de crecimiento que Hacienda presentó para defender la normativa no cuentan con sustento.

“Nos piden un salto de fe a su dogmatismo de que menos impuestos y menos regulaciones generan más crecimiento. Este proyecto va a generar menos recursos para el Estado en el corto plazo de manera segura y yo creo que en el largo plazo también”, cerró Andrés Couble.

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