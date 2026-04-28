Gabriel Boric ingresa al Consejo de Infraestructura y sigue tradición de ex presidentes

Esta instancia reúne a ex mandatarios y expertos para diseñar propuestas de largo plazo en desarrollo y obras públicas.

AGENCIA UNO.

El ex presidente de Chile, Gabriel Boric, se unió recientemente como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), sumándose así a la tradición de ex mandatarios que participan en esta instancia dedicada al análisis y desarrollo de políticas públicas en infraestructura.

De acuerdo a lo informado, su incorporación se concretó el pasado 22 de abril, pasando a formar parte de un espacio que reúne a figuras con amplia experiencia en el ámbito público y privado.

Actualmente, el consejo es presidido por el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también ha contado con la participación de otros ex jefes de Estado como Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

El CPI funciona como un espacio de encuentro orientado a la elaboración de estudios, análisis y propuestas enfocadas en el desarrollo de infraestructura pública con una visión de largo plazo. Su labor apunta a impulsar iniciativas que contribuyan tanto al crecimiento económico como a la mejora en la calidad de vida de la población.

Desde la institución destacaron el valor que implica sumar a ex mandatarios a este tipo de instancias. “Contar con la experiencia y la visión de quienes condujeron el país es un aporte invaluable para una institución como la nuestra. Los ex presidentes conocen de primera mano los desafíos que enfrenta Chile en materia de infraestructura, y sus miradas enriquecen el debate que llevamos adelante con una perspectiva de largo plazo y sentido de Estado”, señaló el director ejecutivo del organismo, Carlos Cruz.

El consejo, creado en 2013, también está conformado por ex ministros de distintas carteras, ex subsecretarios, académicos, representantes del mundo empresarial y especialistas en infraestructura, consolidándose como un actor relevante en la discusión de políticas públicas en esta área.