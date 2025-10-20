La celebración fue adoptada por distintas cadenas y restaurantes, que se suman con promociones y menús especiales para destacar este clásico de la cocina chilena.

Este lunes 20 de octubre de 2025 se celebra en Chile el Día del Churrasco, una ocasión ideal para disfrutar a lo grande de este sabroso y tradicional sándwich.

Esta iniciativa nació en 2011, cuando la reconocida Fuente Suiza, un emblemático local de comida en Santiago, conmemoró sus 57 años rindiendo homenaje a esta preparación, posicionándolo como un ícono gastronómico nacional.

Con el paso del tiempo, la celebración fue adoptada por distintas cadenas y restaurantes, que se suman con promociones y menús especiales para destacar este clásico de la cocina chilena.

El churrasco, elaborado con carne de vacuno a la plancha, pan frica o marraqueta, y acompañado de ingredientes como palta, tomate y mayones,, es mucho más que un simple sándwich y representa parte de la identidad culinaria del país.

En ese contexto, Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, indicó que “el asiento es uno de los cortes más recomendados para preparar un buen churrasco. Es una pieza magra, blanda y sabrosa, ideal para cocinar rápido y filetear sin dificultad”.

Día del Churrasco en Chile: revisa dónde encontrar las mejores ofertas para celebrar

Juan y Medio

Con presencia en varias regiones del país, se suma a la celebración con una promoción especial: 2×1 en churrascos italianos, válida exclusivamente para quienes consuman en el local.

Juan Maestro

Juan Maestro celebrará el Día del Churrasco con una promoción especial disponible en sus 90 locales a lo largo del país. La oferta consiste en dos combos Barros Luco, cada uno con papas fritas pequeñas y bebidas normales, por un total de $10.000. Esta promoción estará vigente hasta el viernes 24 de octubre.

Además, para quienes prefieran pedir a domicilio, la cadena ofrece el combo Súper Juan Churrasco Italiano, que incluye el clásico sándwich, una porción de papas fritas, empanadas y una bebida, todo por $7.990.

El Chiguo Sanguchería

Ubicado a solo unas cuadras de la Plaza de Armas de Rancagua, en San Martín 255, El Chiguo Sanguchería celebrará el Día del Churrasco con una promoción especial de dos churrascos por $9.990, válida únicamente para consumo en el local. Esta oferta no aplica para pedidos para llevar ni por delivery.

Además, el local lanzará un concurso en redes sociales para que quienes comenten su publicación en Instagram, la compartan y los etiqueten en sus stories, participarán por uno de los diez churrascos que estarán regalando.