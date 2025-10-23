Alerta por tormentas de arena en tres regiones: estas son las recomendaciones de Senapred

Esta peligrosa situación se mantendrá hasta la noche del viernes 24 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por vientos de intensidad normal a moderada en tres regiones del país, con posibilidad de tormentas de arena.

Según la entidad, esta situación se debe a la presencia de una corriente en chorro, y se espera que ocurra desde hoy hasta la noche del viernes 24 de octubre.

En ese contexto, las tormentas de arena son fenómenos naturales que ocurren cuando fuertes vientos levantan grandes cantidades de arena y polvo desde el suelo, transportándolos por el aire. Esto provoca una disminución de la visibilidad y puede generar condiciones difíciles para las personas y el transporte.

De acuerdo a la entidad, las regiones afectadas por este pronóstico son:

Tarapacá , en el sector de la cordillera

, en el sector de la cordillera Antofagasta , en cordillera de la Costa, precordillera salar y cordillera

, en cordillera de la Costa, precordillera salar y cordillera Atacama en la zona cordillerana.

En cuanto a las ráfagas de viento, la DMC informó que se espera que sean de 60 a 80 km/h en cordillera de la Costa y de Los Andes, mientras que en precordillera salar sería de 40 a 60 km/h.

Debido a lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó una serie de recomendaciones para saber cómo actuar durante una tormenta de polvo o arena entre las que se encuentran: