Alerta por tormentas de arena en tres regiones: estas son las recomendaciones de Senapred

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por vientos de intensidad normal a moderada en tres regiones del país, con posibilidad de tormentas de arena.
Según la entidad, esta situación se debe a la presencia de una corriente en chorro, y se espera que ocurra desde hoy hasta la noche del viernes 24 de octubre.
En ese contexto, las tormentas de arena son fenómenos naturales que ocurren cuando fuertes vientos levantan grandes cantidades de arena y polvo desde el suelo, transportándolos por el aire. Esto provoca una disminución de la visibilidad y puede generar condiciones difíciles para las personas y el transporte.
De acuerdo a la entidad, las regiones afectadas por este pronóstico son:
- Tarapacá, en el sector de la cordillera
- Antofagasta, en cordillera de la Costa, precordillera salar y cordillera
- Atacama en la zona cordillerana.
En cuanto a las ráfagas de viento, la DMC informó que se espera que sean de 60 a 80 km/h en cordillera de la Costa y de Los Andes, mientras que en precordillera salar sería de 40 a 60 km/h.
Debido a lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó una serie de recomendaciones para saber cómo actuar durante una tormenta de polvo o arena entre las que se encuentran:
- Usa una mascarilla que cubra bien tu nariz y boca. Si no tienes una mascarilla, humedece un pañuelo o una tela para cubrirte. Protege también tus ojos, preferiblemente con gafas herméticas. Evita frotarte los ojos; si se irritan, lávalos con abundante agua.
- Mantente hidratado, ya que las tormentas de polvo suelen ir acompañadas de temperaturas más altas de lo normal.
- Si estás dentro de tu casa cierra todas las ventanas, cortinas, persianas, puertas y ventilaciones. Coloca paños húmedos para tapar rendijas en puertas y ventanas. Busca refugio en una habitación interior y mantente alejado de las ventanas porque el vidrio podría romperse.
- Si te encuentras en el exterior, cubre tu cuerpo, ya que las partículas de polvo y arena pueden viajar a gran velocidad y golpear la piel. Los vientos fuertes pueden también levantar objetos que podrían lastimarte. Si estás con otras personas, mantente junto a ellas.
- Si conduces durante la tormenta, detén tu vehículo en un lugar seguro, mantente dentro con las puertas y ventanas cerradas, y enciende las luces y las luces intermitentes. Espera a que mejore el clima para continuar el viaje.