Pese a que Santiago continúa registrando altas temperaturas, con máximas que alcanzan los 32 °C, se confirmó el regreso de las lluvias para los próximos días en la Región Metropolitana (RM).

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante los próximos días las temperaturas en gran parte de Santiago estarán entre los 25 y 27 °C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto o con algunas nubes, lo que podría atenuar la sensación de calor.

Confirman lluvias para este viernes en la RM: conoce las zonas que tendrán más precipitaciones

De acuerdo con el Instituto Meteorológico de Noruega, se espera que la lluvia en la RM comience el viernes 24 de octubre en el centro de Santiago después de las 15:00 horas, con una acumulación estimada de 1,1 mm durante el día.

En comunas del sector poniente y norte de la RM, las precipitaciones serían más leves, ya que en Quilicura se proyectan 0,2 mm, en Maipú 0,8 mm y en Pudahuel 0,4 mm.

Por otro lado, en Colina se anticipa una mayor intensidad con 3,5 mm de agua caída en la tarde. En contraste, en Melipilla no se registrarían lluvias y se mantendría una jornada soleada.

En tanto, Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en meteorología, confirmó el pronóstico de lluvias para este viernes y aseguró que además existe una alta probabilidad de nieve en la cordillera, con un 80% de posibilidades de que caiga a partir de los 3.500 metros de altitud. Aunque la cantidad sería poca, señaló que “todo suma”.