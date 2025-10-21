La Dirección Meteorológica de Chile informó que en los próximos días las temperaturas disminuirán en la capital.

Aunque el calor sigue presente en Santiago con temperaturas de hasta 32ºC, se espera que los próximos días sean algo más moderados y aumente la probabilidad de lluvias y nevadas en la capital.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en los próximos días las temperaturas en gran parte de Santiago oscilarán entre los 25 y 27 °C y el cielo se presentará mayormente nublado o con nubosidad parcial, lo que podría suavizar la sensación térmica.

Junto a ello, Meteored indicó que para el viernes 24 de octubre podría producirse un cambio en las condiciones climáticas, con posibilidades de que regresen las lluvias e incluso nieve en sectores de la Región Metropolitana.

Anuncian lluvias y nevadas en Santiago: revisa las comunas que podrían verse afectadas

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, confirmó el pronóstico. “El día viernes pasamos de nublado a parcial, pero pese a que en la tarde va a estar parcial, por ejemplo, en Curacaví, Melipilla, Pudahuel, en sectores de la cordillera caerán precipitaciones“.

El experto señaló que no solo se anticipan lluvias, sino también una probabilidad considerable de nieve, aunque esta se concentraría en un área puntual de la Región Metropolitana.

“En la cordillera hay un 80% de probabilidades de precipitaciones con nieve a partir de los 3.500 metros aproximadamente. Es poquito, pero todo suma. En el caso de (la ciudad de) Santiago, hablemos de probabilidades”, añadió.

Asimismo explicó que “en precordillera el porcentaje anda en el 40%, 50%. O sea, en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Puente Alto, Peñalolén, Pirque, hay un 40%, 50% de probabilidades, no en todo el paño, sino que en algunos sectores de estas comunas, de que caigan algunos chubascos”.

“Ya hacia Ñuñoa, Providencia, es un 20% de probabilidades. Es bien poquito, casi nada, pero está ahí la probabilidad, tal vez de un goterón el viernes en la tarde y chao”, finalizó.