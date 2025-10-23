VIDEO – Así será la nueva Línea 7 del Metro que llegará al Aeropuerto

El proyecto contempla una inversión de 365 millones de dólares y tendrá una extensión aproximada de 25 kilómetros.

El Aeropuerto de Santiago junto al Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer un video en el que muestra cómo será el futuro acceso al terminal aéreo desde la Línea 7 del Metro. Según el adelanto, el viaje conectará la ciudad con el aeropuerto en tan solo siete minutos.

Aunque el proyecto aún está en desarrollo, el video publicado en la cuenta oficial de Instagram del aeropuerto, permite imaginar cómo será la experiencia de trasladarse directamente desde el andén del metro hasta el embarque para abordar un vuelo.

“¡Ya no podemos esperar! Quisimos imaginar cómo será llegar en el Metro de Santiago hasta el Aeropuerto Santiago de Chile”, indicaron en la publicación en referencia a la construcción de la Línea 7.

Cabe destacar que el proyecto de la Línea 7 tiene previsto iniciar sus operaciones en el año 2032 y contempla una inversión de 365 millones de dólares.

Además, se estima que permitirá reducir en un 60% los tiempos de traslado entre la ciudad de Santiago y el aeropuerto.

Asimismo contará con una extensión aproximada de 25 kilómetros, conectando las comunas de Renca por el norponiente y Vitacura por el nororiente de la capital chilena.

Se interconectará con la Línea 1 de Metro de Santiago en Baquedano y Pedro de Valdivia, con la Línea 2 y la Línea 3 en Puente Cal y Canto, con la Línea 5 en Baquedano y con la Línea 6 en Isidora Goyenechea.