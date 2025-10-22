Metro de Santiago será el primero de América Latina en abrir centros de salud en estaciones

Representa una nueva alianza público-privada que permite acercar la atención médica a los lugares donde las personas se mueven, trabajan y viven, integrando servicios de calidad en un entorno cotidiano y accesible, aseguran sus gestores.

En el Metro de Santiago circulan al día 2.5 millones de personas. Las estaciones se convierten en espacios no sólo de transporte, sino también parte de un atractivo polo comercial para diferentes marcas y servicios. Por ejemplo, es en el Metro, donde se encuentra la red de cajeros automáticos más grande del país.

Y es así como este miércoles -y en el marco de una serie de novedades del servicio de transporte capitalino- que se sumará un sector inédito en las estaciones: el de salud, con el estreno de una nueva compañía que pretende acercar los servicios preventivos a los miles de pasajeros que circulan por las estaciones.

Se trata de Fast Clinic, una empresa de centros de salud formada por ex médicos, además de otros inversores, que fue invitada por Metro para llenar una serie de espacios en paradas clave del tren. Los primeros dos laboratorios clínicos estarán en las estación Los Leones y en Hospital El Pino. Aunque el plan no termina ahí.

Felipe Bravo, gerente general de Metro explicó a EL DÍNAMO que “este es el primer centro de salud instalado dentro de una estación del Metro en toda Latinoamérica. Es fruto de una alianza público-privada que demuestra que cuando el sector público y el privado colaboran con un mismo propósito, se logran soluciones reales que mejoran la vida cotidiana de las personas.”

“Con Fast Clinic seguimos acercando a las personas a vivir una mejor ciudad. Este proyecto nos permite integrar la salud al transporte público, facilitando que miles de usuarios puedan acceder a atención médica en su trayecto diario, sin perder tiempo y con servicios de calidad”, añadió.

Se vienen más ubicaciones

El gerente general de Fast Clinic, Camilo Rozas, conversó con EL DÍNAMO sobre los planes de la empresa. Rozas trabajó en el Ministerio de Salud, pero ahora junto a un grupo de socios apostaron por el proyecto en Metro.

Asegura que el foco estará en promover servicios de salud a bajo costo y útiles, con todos los estándares establecidos que les fueron exigidos para conseguir los permisos de operación. Asegura que el proyecto es algo “nunca antes visto en Chile y en Latinoamérica y al que pueden acceder pacientes Isapre y Fonasa”

“Desde este jueves comenzamos nuestras operaciones en las estaciones Hospital El Pino (Línea 2) y Los Leones (Línea 6), donde ofrecemos servicios de imagenología, procedimientos de enfermería y toma de muestras para exámenes de laboratorio clínico. Esto es solo el comienzo: próximamente abriremos nuevas ubicaciones en estaciones Quilicura, Cerro Blanco y Universidad de Chile”.

Rozas asegura que son el primer centro de su tipo en América Latina y que solo existe algo parecido en Seúl, Corea del Sur. La apuesta es que en 2026 podrían llegar hasta a una decena de ubicaciones en la red subterránea.