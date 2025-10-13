Las 12 estaciones de la Línea 5 que fueron cerradas por nuevo incidente en el Metro

Metro de Santiago explicó que el servicio estuvo disponible en la Línea 5 solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.

Un nuevo incidente en la Línea 5 del Metro de Santiago provocó el cierre de 12 estaciones, según confirmó la empresa a través de las redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la compañía, el hecho obligó a que el servicio operara de forma parcial desde las 20:30 horas.

Metro de Santiago explicó que el servicio estuvo disponible en la L5 solo desde Plaza de Maipú a Baquedano, debido a un tren detenido por más del tiempo habitual.

Las 12 estaciones de la Línea 5 que fueron cerradas

El nuevo inconveniente en la L5 generó que miles de personas debieran optar por otros medios para trasladarse entre el centro y la comuna de La Florida.

Según puntualizó Metro, las 12 estaciones cerradas por la emergencia en la Línea 5 son:

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval

Ñuble

Rodrigo de Araya

C. Valdovinos

C. Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

B. La Florida

Vicente Valdés

De acuerdo con lo reportado por pasajeros que estaban esperando las estaciones, a través de los altoparlantes se atribuyó la falla “a un neumático levantado en un tren en la Estación Escuela Agrícola“.

La línea 5 del Metro ha presentado problemas durante toda la jornada y, poco tiempo antes de que se registrara este último inconveniente, evidenció constante retrasos en el servicio.