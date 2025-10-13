Las 12 estaciones de la Línea 5 que fueron cerradas por nuevo incidente en el Metro

Un nuevo incidente en la Línea 5 del Metro de Santiago provocó el cierre de 12 estaciones, según confirmó la empresa a través de las redes sociales.
De acuerdo con el reporte de la compañía, el hecho obligó a que el servicio operara de forma parcial desde las 20:30 horas.
Metro de Santiago explicó que el servicio estuvo disponible en la L5 solo desde Plaza de Maipú a Baquedano, debido a un tren detenido por más del tiempo habitual.
Las 12 estaciones de la Línea 5 que fueron cerradas
El nuevo inconveniente en la L5 generó que miles de personas debieran optar por otros medios para trasladarse entre el centro y la comuna de La Florida.
Según puntualizó Metro, las 12 estaciones cerradas por la emergencia en la Línea 5 son:
- Parque Bustamante
- Santa Isabel
- Irarrázaval
- Ñuble
- Rodrigo de Araya
- C. Valdovinos
- C. Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- B. La Florida
- Vicente Valdés
De acuerdo con lo reportado por pasajeros que estaban esperando las estaciones, a través de los altoparlantes se atribuyó la falla “a un neumático levantado en un tren en la Estación Escuela Agrícola“.
La línea 5 del Metro ha presentado problemas durante toda la jornada y, poco tiempo antes de que se registrara este último inconveniente, evidenció constante retrasos en el servicio.