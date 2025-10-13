Secciones
Revista D Newsletters
País

Las 12 estaciones de la Línea 5 que fueron cerradas por nuevo incidente en el Metro

Metro de Santiago explicó que el servicio estuvo disponible en la Línea 5 solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Un nuevo incidente en la Línea 5 del Metro de Santiago provocó el cierre de 12 estaciones, según confirmó la empresa a través de las redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la compañía, el hecho obligó a que el servicio operara de forma parcial desde las 20:30 horas.

Metro de Santiago explicó que el servicio estuvo disponible en la L5 solo desde Plaza de Maipú a Baquedano, debido a un tren detenido por más del tiempo habitual.

Las 12 estaciones de la Línea 5 que fueron cerradas

El nuevo inconveniente en la L5 generó que miles de personas debieran optar por otros medios para trasladarse entre el centro y la comuna de La Florida.

Según puntualizó Metro, las 12 estaciones cerradas por la emergencia en la Línea 5 son:

  • Parque Bustamante
  • Santa Isabel
  • Irarrázaval
  • Ñuble
  • Rodrigo de Araya
  • C. Valdovinos
  • C. Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • B. La Florida
  • Vicente Valdés

De acuerdo con lo reportado por pasajeros que estaban esperando las estaciones, a través de los altoparlantes se atribuyó la falla “a un neumático levantado en un tren en la Estación Escuela Agrícola“.

La línea 5 del Metro ha presentado problemas durante toda la jornada y, poco tiempo antes de que se registrara este último inconveniente, evidenció constante retrasos en el servicio.

Notas relacionadas

El mundo según los Nobel
Opinión

El mundo según los Nobel

Los Nobel no sólo celebran talentos ni constituyen sólo un trofeo: son, más bien, un gesto que consagra perspectivas, identidades, geografías y lenguajes. En perspectiva histórica son, a fin de cuentas, radiografías de poder cultural, y en ellas, cada exclusión y elección pueden decirnos tanto como las personas y obras mismas que han sido consideradas para su premiación.

Foto del Columnista María Gabriela Huidobro María Gabriela Huidobro