Beneficio por Años Cotizados en 2026: así será el nuevo aporte previsional que entregará hasta $100 mil mensuales

Una de las medidas incluidas en la Reforma Previsional, que comenzó a regir en mayo pasado, es el Beneficio por Años Cotizados, diseñado para reconocer a los trabajadores que han aportado durante un largo periodo a la seguridad social.

Este aporte forma parte de las prestaciones del nuevo Seguro Social, que también incorpora la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida, destinada a equiparar las pensiones entre hombres y mujeres que se jubilen con la misma edad, mismo saldo en su ahorro previsional y composición familiar. Ambas medidas entrarán en vigencia en enero de 2026.

Según información de ChileAtiende, el aporte corresponde a 0,1 UF mensual por cada 12 meses de cotización, con un máximo de 2,5 UF al mes, equivalentes a aproximadamente $100 mil mensuales. Este monto se sumará automáticamente a la pensión que la persona ya reciba.

Quiénes podrán acceder al Beneficio por Años Cotizados

El beneficio estará disponible para quienes se jubilen por vejez o invalidez, ya sea a través de una AFP o mediante compañías de seguros, siempre que la jubilación ocurra hasta el 31 de julio de 2025.

Además, se requiere un mínimo de cotizaciones de 120 meses (10 años) para mujeres y 240 meses (20 años) para hombres, considerando como máximo 25 años de aportes.

Es importante destacar que, en el caso de las mujeres, el mínimo de meses cotizados irá aumentando progresivamente desde enero de 2028 se requerirán 132 meses, aumentando 12 meses cada dos años, hasta llegar a 180 meses (15 años) en 2035, según ChileAtiende.

Desde la entidad indicaron que es necesario postular al beneficio, ya que los trabajadores se convertirán automáticamente en beneficiarios al jubilarse por AFP o por compañías de seguros.