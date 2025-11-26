Los trabajos incluyen mantenciones en la red sanitaria y reparaciones urgentes que buscan asegurar la continuidad del suministro y evitar problemas mayores a futuro.

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua programado en ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, estas interrupciones se deben a labores destinadas a mejorar la calidad del servicio.

Los trabajos incluyen mantenciones en la red sanitaria y reparaciones urgentes que buscan asegurar la continuidad del suministro y evitar problemas mayores a futuro. Aunque suelen concentrarse en áreas acotadas y por lapsos definidos, son esenciales para el buen funcionamiento del sistema.

La compañía habilitó en su sitio web un mapa interactivo donde es posible revisar con detalle los sectores afectados y los horarios estimados de reposición del agua, al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

En total, serán ocho las comunas impactadas por estos trabajos: Vitacura, Lo Barnechea, Renca, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, La Cisterna y La Florida.

MAPAS – Alerta por corte de agua potable en ocho comunas de la RM este miércoles

La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

La Cisterna: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 26 de noviembre.

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del miércoles 26 de noviembre hasta las 03:00 del jueves 27 de noviembre.

Vitacura: desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 26 de noviembre.

Lo Barnechea: desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 01:00 del miércoles 26 de noviembre.

Macul: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 26 de noviembre.

Renca: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.