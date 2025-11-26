Secciones
MAPAS – Alerta por corte de agua potable en ocho comunas de la RM este miércoles

Los trabajos incluyen mantenciones en la red sanitaria y reparaciones urgentes que buscan asegurar la continuidad del suministro y evitar problemas mayores a futuro.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua programado en ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, estas interrupciones se deben a labores destinadas a mejorar la calidad del servicio.

Los trabajos incluyen mantenciones en la red sanitaria y reparaciones urgentes que buscan asegurar la continuidad del suministro y evitar problemas mayores a futuro. Aunque suelen concentrarse en áreas acotadas y por lapsos definidos, son esenciales para el buen funcionamiento del sistema.

La compañía habilitó en su sitio web un mapa interactivo donde es posible revisar con detalle los sectores afectados y los horarios estimados de reposición del agua, al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

En total, serán ocho las comunas impactadas por estos trabajos: Vitacura, Lo Barnechea, Renca, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, La Cisterna y La Florida.

La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

La Cisterna: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 26 de noviembre.

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del miércoles 26 de noviembre hasta las 03:00 del jueves 27 de noviembre. 

Vitacura: desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 26 de noviembre.

Lo Barnechea: desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 01:00 del miércoles 26 de noviembre. 

Macul: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 26 de noviembre.

Renca: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

