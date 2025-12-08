Nuevas precipitaciones en pleno diciembre en Santiago: la fecha en que podrían ocurrir

La breve lluvia que sorprendió a la Región Metropolitana el sábado por la tarde —acotada a algunos sectores, pero suficiente para cancelar espectáculos al aire libre— podría no ser un episodio aislado. Aunque esta segunda semana de diciembre mantendrá temperaturas altas y propias del verano en Santiago, existe la posibilidad de que las precipitaciones regresen en los próximos días.

Según información de Megatiempo, durante la semana avanzarán por el sur del país al menos tres sistemas frontales provenientes de la Patagonia. Su desplazamiento generaría condiciones propicias para que una baja segregada alcance la zona central, abriendo la opción de precipitaciones en la capital.

El primero de estos frentes ingresó el lunes 8, dejando lluvias concentradas en las regiones de Aysén y Magallanes. A partir de este sistema, detalla el medio, podría desprenderse una burbuja de aire frío con potencial para transformarse en una baja segregada capaz de provocar lluvia en Santiago durante el jueves 11 de diciembre.

Respecto del pronóstico para ese día, se estima que en la mañana podrían registrarse lloviznas o garúa en algunas comunas del sector poniente de la capital. Aunque serían precipitaciones débiles, su presencia podría afectar actividades al aire libre, tal como ocurrió el fin de semana.

Por la tarde, la situación podría intensificarse. Los modelos muestran un aumento en la inestabilidad y, con ello, la posibilidad de chubascos de mayor intensidad. En esa línea, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda adelantó que “aparece la probabilidad de chubascos, no solo en la cordillera, sino también en los sectores de la precordillera“.

Las comunas de Santiago en las que podrían haber precipitaciones el jueves 11 de diciembre

Las comunas afectadas serían:

Colina

La Florida

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Peñalolén

Puente Alto

Vitacura

Si bien no se prevén lluvias prolongadas ni de gran magnitud, el escenario mantiene abierta la opción de nuevos episodios breves que interrumpan el patrón cálido de la semana y recuerden que, incluso en pleno diciembre, Santiago aún puede sorprender.