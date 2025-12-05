Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

Guía de regalos económicos para niños y niñas por hasta $15.000 para esta Navidad

Recopilamos una lista de ideas de juguetes para los mas pequeños ideales para sorprender en esta temporada sin gastar de más.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Con la Navidad cada vez más cerca, muchas personas comienzan a buscar regalos para las niñas y niños de la familia sin que el presupuesto se dispare.

En medio de las compras y preparativos típicos de fin de año, encontrar opciones económicas y significativas puede ser un desafío. Por eso, recopilamos una lista de ideas de juguetes para los mas pequeños por hasta $15.000, ideales para sorprender en esta temporada sin gastar de más.

Desde juguetes creativos hasta artículos prácticos para el día a día, esta Navidad es posible encontrar alternativas accesibles que se ajusten a distintos gustos y edades.

A continuación, se presenta una lista que puede ayudarte a elegir el obsequio ideal sin salirte del presupuesto.

Guía de regalos económicos para niños y niñas por hasta $15.000 para esta Navidad

Nobel Toys

– Cámara proyector de Imágenes 10 x 8 Cms de Nobel Toys. Precio: $2.990. Link de compra ACÁ.
– Set De Herramientas En Maletín 28 x 22 Cms de Nobel Toys. Precio: $7.790. Link de compra ACÁ.
– Juego Sensorial Para Bebes 14 x 13 Cms de Nobel Toys. Precio: $4.490. Link de compra ACÁ.

Ripley

– Juego de Monopoly Clásico en Ripley. Precio: $13.990. Link de compra ACÁ.
– Pack de 10 autitos Hot Weels en Ripley. Precio: $11.490. Link de compra ACÁ.
L- .O.L. Surprise en Ripley. Precio: $8.990. Link de compra ACÁ.

Líder

– Libro mágico didáctico niños para pintar con agua en Líder. Precio: $5.990. Link de compra ACÁ.
– 100 Pelotas para jugar splash & play en Líder. Precio: $7.790. Link de compra ACÁ.
– Libro Mi Maletín De Colores – Hipo en Líder. Precio: $2.990. Link de compra ACÁ.

Casa Ideas

– Set 12 marcadores con glitter en Casa Ideas. Precio: $5.990. Link de compra ACÁ.
– Set de estuche y croquera en Casas Ideas. Precio: $12.990. Link de compra ACÁ.
– Maletín de papelería infantil en Casa Ideas. Precio: $11.990. Link de compra ACÁ.

Paris

– Juego Solitario Mesa Madera Didáctico Para Niños en Paris. Precio: $5.790. Link de compra ACÁ.
– Maleta de Doctora 4 en 1 Niña Rosado en Paris. Precio: $9.990. Link de compra ACÁ.
– Bus 3 en 1 Herramienta 23 Piezas en Paris. Precio: $14.4990. Link de compra ACÁ.

Ansaldo

– Tubo Lanza Agua De 720 Ml X-Shot – Fucsia. Precio: $4.893. Link de compra ACÁ.
– Castillo Actividades 4 En 1 De Armable 58 Cm Con 15 Piezas. Precio: 6.594. Link de compra ACÁ.
– Arco Con Luces Y Pelota Inflable Y De Piso. Precio: $11.994. Link de compra ACÁ.

Falabella

– Pack 5 Autos Formula 1 Escala 1:64. Precio: $6.990. Link de compra ACÁ.
– Auto F1 RB20 Red Bull Max Verstappen a Escala 1:24 23cm. Precio: $14.990. Link de compra ACÁ.
– Pistas Autos Bighouse Juguete Armable Niños 3 Niveles Anikids. Precio: $13.990. Link de compra ACÁ.

Notas relacionadas