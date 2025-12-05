Con la Navidad cada vez más cerca, muchas personas comienzan a buscar regalos para las niñas y niños de la familia sin que el presupuesto se dispare.
En medio de las compras y preparativos típicos de fin de año, encontrar opciones económicas y significativas puede ser un desafío. Por eso, recopilamos una lista de ideas de juguetes para los mas pequeños por hasta $15.000, ideales para sorprender en esta temporada sin gastar de más.
Desde juguetes creativos hasta artículos prácticos para el día a día, esta Navidad es posible encontrar alternativas accesibles que se ajusten a distintos gustos y edades.
A continuación, se presenta una lista que puede ayudarte a elegir el obsequio ideal sin salirte del presupuesto.
Guía de regalos económicos para niños y niñas por hasta $15.000 para esta Navidad
Nobel Toys
– Cámara proyector de Imágenes 10 x 8 Cms de Nobel Toys. Precio: $2.990. Link de compra ACÁ.
– Set De Herramientas En Maletín 28 x 22 Cms de Nobel Toys. Precio: $7.790. Link de compra ACÁ.
– Juego Sensorial Para Bebes 14 x 13 Cms de Nobel Toys. Precio: $4.490. Link de compra ACÁ.
Ripley
– Juego de Monopoly Clásico en Ripley. Precio: $13.990. Link de compra ACÁ.
– Pack de 10 autitos Hot Weels en Ripley. Precio: $11.490. Link de compra ACÁ.
L- .O.L. Surprise en Ripley. Precio: $8.990. Link de compra ACÁ.
Líder
– Libro mágico didáctico niños para pintar con agua en Líder. Precio: $5.990. Link de compra ACÁ.
– 100 Pelotas para jugar splash & play en Líder. Precio: $7.790. Link de compra ACÁ.
– Libro Mi Maletín De Colores – Hipo en Líder. Precio: $2.990. Link de compra ACÁ.
Casa Ideas
– Set 12 marcadores con glitter en Casa Ideas. Precio: $5.990. Link de compra ACÁ.
– Set de estuche y croquera en Casas Ideas. Precio: $12.990. Link de compra ACÁ.
– Maletín de papelería infantil en Casa Ideas. Precio: $11.990. Link de compra ACÁ.
Paris
– Juego Solitario Mesa Madera Didáctico Para Niños en Paris. Precio: $5.790. Link de compra ACÁ.
– Maleta de Doctora 4 en 1 Niña Rosado en Paris. Precio: $9.990. Link de compra ACÁ.
– Bus 3 en 1 Herramienta 23 Piezas en Paris. Precio: $14.4990. Link de compra ACÁ.
Ansaldo
– Tubo Lanza Agua De 720 Ml X-Shot – Fucsia. Precio: $4.893. Link de compra ACÁ.
– Castillo Actividades 4 En 1 De Armable 58 Cm Con 15 Piezas. Precio: 6.594. Link de compra ACÁ.
– Arco Con Luces Y Pelota Inflable Y De Piso. Precio: $11.994. Link de compra ACÁ.
Falabella
– Pack 5 Autos Formula 1 Escala 1:64. Precio: $6.990. Link de compra ACÁ.
– Auto F1 RB20 Red Bull Max Verstappen a Escala 1:24 23cm. Precio: $14.990. Link de compra ACÁ.
– Pistas Autos Bighouse Juguete Armable Niños 3 Niveles Anikids. Precio: $13.990. Link de compra ACÁ.