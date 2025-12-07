Beneficiados se conocerán en febrero: cuarto proceso de subsidio eléctrico cierra con más de 84 mil postulaciones

A partir de ahora, se iniciará la revisión de los antecedentes de la nómina completa de más de 1,8 millones de hogares -incluyendo los actuales beneficiarios y nuevos solicitantes- para confirmar que cumplen con los requisitos.

El Ministerio de Energía destacó que este viernes 5 de diciembre se cerró el cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico, recibiendo más de 84 mil requerimientos para recibir el beneficio.

A partir de ahora, se iniciará la revisión de los antecedentes de la nómina completa de más de 1,8 millones de hogares -incluyendo los actuales beneficiarios y nuevos solicitantes- para confirmar que cumplen con los requisitos exigidos para obtener el subsidio, es pertenecer al 40% del RSH al 15 de noviembre de 2025 y estar con la cuenta de la luz al día o contar con un convenio de pago al 22 de diciembre de este año.

La nómina definitiva de hogares que obtendrán este beneficio se publicará en febrero de 2026.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó que “este es un beneficio que alivia directamente el bolsillo de las familias más vulnerables, y que se ha convertido en la

segunda política social más masiva después de la PGU. Muchos hogares han recibido este subsidio en los procesos anteriores, por lo que es muy valorado por las familias chilenas”.

García detalló que los hogares que obtengan el subsidio eléctrico a partir de febrero recibirán un doble descuento, considerando que también en el primer semestre se les aplicará la devolución por los cobros en exceso que recibirán todos los clientes eléctricos.

“Cada familia beneficiaria podrá ver en su boleta de electricidad cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, añadió.

En este cuarto proceso, el subsidio se implementará como un descuento mensual en las cuentas de electricidad y su monto dependerá del número de integrantes del hogar.

Para un hogar de 1 integrante, el descuento semestral será de $30.270; de 2 a 3 integrantes, de $39.348 y de 4 o más integrantes de $54.486. Dicho monto se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual desde febrero (ese mes incluirá las cuotas de enero y febrero) hasta junio del próximo año.