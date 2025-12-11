Estas son las 10 carreras más saturadas en Chile

Un estudio analizó 131 profesiones y cargos para determinar cuáles son las áreas con más (y menos) competencia laboral en Chile.

Un estudio reciente dio a conocer cuáles son las carreras más saturadas en Chile, cuyos resultados reflejan una férrea competencia en áreas sociales y administrativas.

La investigación de la plataforma Trabajando.com cruzó datos con el portal Tucarrera.cl para comparar la cantidad de vacantes anuales con el número de postulantes que recibe cada una de ellas, con el fin de elaborar un ranking y establecer las carreras con más y menos competencia laboral.

Estas son las 10 carreras más saturas en Chile

De acuerdo a Trabajando.com, estas son las carreras más saturadas. Entre paréntesis se encuentra el número de personas que se postulan por cada vacante laboral.

Secretariado ejecutivo bilingüe (40,77)

Secretariado ejecutivo (38,64)

Técnico en trabajo social (30,69)

Sociología (25,86)

Técnico jurídico (24,94)

Técnico financiero (22,61)

Control de gestión (22,11)

Asistente ejecutivo (21,69)

Administración pública (21,54)

Ingeniería en logística y transporte (20,73)

Por otro lado, el estudio identificó cuáles son las áreas en donde se registran menos postulantes por cada vacante: