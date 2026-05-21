Los delitos por los que fue condenado el profanador de tumbas que vandalizó el mausoleo de Allende

Diego Soto Montero, conocido también como “Madame Castel”, recibió su condena por los hechos ocurridos en mayo del año pasado en el Cementerio General.

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Un año después de que se viralizaron los videos que lo mostraron profanando tumbas y vandalizando el mausoleo del ex presidente Salvador Allende, Diego Alejandro Soto Montero, conocido también como “Madame Castel”, recibió su condena por los hechos ocurridos en el Cementerio General, en la comuna de Recoleta.

En los materiales audiovisuales se observaba al sujeto mientras andaba en skate sobre el mausoleo y tumba de Allende, los que resultaron con marcas, rayones y alteraciones en la estructura.

Además, dejaron constancia de que Soto sustrajo y manipuló el cráneo de un cadáver que se encontraba sepultado en el patio N°26 del recinto.

También se comprobó que junto a otro individuo retiraron la tapa y la rejilla de una bóveda antigua, con el propósito de emplearla como rampa y saltar en skate.

La condena que recibió quien vandalizó el mausoleo de Allende

De acuerdo con lo resuelto tras el juicio abreviado, el sujeto que vandalizó el mausoleo de Salvador Allende fue condenado a tres penas de 150 días de reclusión en su grado mínimo cada una.

Lo anterior, tras ser encontrado culpable de ser autor de los delitos consumados de alteración o daño de monumentos nacionales, ultraje de sepultura y ultraje de cadáver.

La jueza suplente María Alejandra Cruz Vial, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, determinó además la suspensión de cargos y oficios públicos durante el transcurso de la condena, así como una multa de dos Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

A la vez, la magistrada decidió sustituir la pena de cárcel por una remisión condicional, lo que significa que la cumplirá en libertad, período durante el cual quedará sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile.