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Caso María Ercira: las primeras medidas que adoptó el fiscal Marcos Pastén tras asumir la investigación

La resolución la adoptó el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, luego de acoger la solicitud presentada por la familia de la adulta mayor.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
ARCHIVO.

El Ministerio Público decidió que el fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, asumiera las indagatorias sobre la desaparición de la adulta mayor María Ercira Contreras, ocurrida el 12 de mayo de 2024.

La resolución la adoptó el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, luego de acoger la solicitud en ese sentido presentada por la familia de la mujer de 85 años.

A través de un comunicado, se explicó que “tras evaluar los antecedentes, y considerando la complejidad y sensibilidad del caso, la Fiscalía Nacional estimó pertinente que una fiscalía regional distinta continuara con las diligencias investigativas“.

De acuerdo con lo establecido, Pastén “tendrá a su cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos, pudiendo actuar con el apoyo de fiscales adjuntos y abogados que estime pertinentes”, detalló el texto.

Las primeras medidas del fiscal Pastén en el caso de María Ercira

Luego de asumir la investigación, el fiscal Marcos Pastén ordenó algunas medidas tendientes a conseguir prontos avances en dilucidar la desaparición de María Ercira.

Según se reveló, en primer lugar el persecutor designó a un equipo de fiscales especializados en delitos graves para que lo acompañen durante la indagatoria.

Además, el fiscal Regional Metropolitano Occidente también anunció la creación de una fuerza de tarea a cargo de dos brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Luego de conocer la decisión del Ministerio Público, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de María Ercira Contreras, confirmó que el fiscal Pastén ya se puso en contacto con él “y va a adoptar las decisiones operativas y jurisdiccionales que le parezcan razonables de acuerdo al avance de esa investigación y a la reorganización de los equipos”.

Agregó que “la familia recibe esta notificación agradecida y a su vez con muchas esperanzas de un resultado favorable”.

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