Feriado del 21 de mayo: revisa los horarios de los supermercados durante este jueves

La ley establece que los empleadores tienen la obligación de compensar a los trabajadores que hoy cumplen turnos laborales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Si bien este jueves 21 de mayo es feriado para los chilenos, se debe tomar en cuenta que no todos ellos tienen la calidad de irrenunciables, de los cuales solamente hay cinco durante el año.

En concreto, durante los feriados irrenunciables, el comercio no puede funcionar con normalidad, incluso aunque haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador. En estos casos, solamente el dueño o sus familiares pueden atender el local.

Respecto de este Día de las Glorias Navales, no se trata de un feriado irrenunciable, por lo que el comercio puede operar con normalidad, aunque también puede ajustar sus horarios para brindar una mejor atención.

Además, la ley establece que en estas fechas los empleadores tienen la obligación de compensar a los trabajadores que cumplen sus turnos laborales.

Horarios de los supermercados este feriado del 21 de mayo

Mientras que los locales comerciales establecen sus horarios de apertura y cierre de manera independiente, las cadenas de supermercados informaron cuáles serán los suyos durante este feriado del 21 de mayo.

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