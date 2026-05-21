Los cuatro chilenos de la flotilla deportados por Israel llegarían este jueves a Turquía

Se trata de Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Víctor Chanfreau y el artista Claudio Caiozzi, conocido como “Caiozzama”.

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Los cuatro chilenos que tomaban parte en la flotilla Sumud y que Israel detuvo junto a otros 425 activistas que se dirigían a Gaza, ya fueron deportados y este jueves estarían llegando a Turquía.

Así lo confirmó esta jornada el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado que compartió a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo detallado, los cuatro chilenos deportados por Israel son Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, el ex dirigente estudiantil Víctor Chanfreau y el artista Claudio Caiozzi, conocido como “Caiozzama”.

Qué dijo la Cancillería sobre los chilenos deportados por Israel

En el mismo texto, la Cancillería informó que “el Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro ciudadanos chilenos que participaron en la flotilla Sumud Gaza, quienes fueron deportados en vuelos con destino a Estambul, junto al resto de las personas detenidas”.

Precisó a la vez que “ha mantenido contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación”.

“A su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les brindará la asistencia que se requiera”, concluyó el comunicado.

Cabe recordar que la Marina de Israel interceptó esta semana a la flotilla Sumud cerca de las costas de Chipre, luego de lo cual la Cancillería expresó su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se sometió a los detenidos.

“El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”, puntualizó en ese momento la cartera.