Los jugadores a los que enfrentarán Tabilo y Garín en la primera ronda de Roland Garros

El segundo Grand Slam del año se disputará en París a partir del próximo domingo 24 de mayo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garín (116°) ya tienen rivales para su debut en la primera ronda de Roland Garros 2026.

De acuerdo con lo previsto, el segundo Grand Slam del año se disputará en el complejo Stade Roland Garros en París a partir del próximo domingo 24 de mayo.

Ambas raquetas nacionales buscarán avanzar en el principal torneo que se disputa cada año sobre tierra batida, que el año pasado ganó el español Carlos Alcaraz.

No obstante, el tenista hispano no podrá revalidar su título, ya que no estará presente en Roland Garros por una lesión.

Los rivales de Tabilo y Garín en Roland Garros

De acuerdo con el resultado del sorteo, Alejandro Tabilo enfrentará en la primera ronda al polaco Kamil Majchrzak (77°).

En caso de que avance a segunda ronda, la raqueta número uno de Chile jugará con el ganador del duelo entre Vacherot (18°) y un jugador de la qualy.

Por su parte, Cristian Garín enfrentará al estadounidense Learner Tien (20°), considerado como una de las jóvenes promesas del tenis norteamericano.

Si el chileno pasa a la siguiente fase, te tocará jugar con el vencedor del cruce entre el chino Zhizhen Zhang y un jugador de la qualy.

Por su parte, el número uno del mundo, Jannik Sinner, debutará ante el local Clement Tabur (165°), quien jugará Roland Garros gracias a una invitación.