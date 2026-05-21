“Si no tienen plan de seguridad, el nuestro sigue disponible”: Evelyn Matthei valoró salida de Trinidad Steinert

La ex candidata presidencial destacó como positivo el nombramiento de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró positivamente el cambio de gabinete efectuado el pasado martes por el presidente José Antonio Kast, en particular en el Ministerio de Seguridad.

Al abordar la salida de Trinidad Steinert, la ex abanderada no dudó en cuestionar los fundamentos que llevaron a su nombramiento como la titular de la cartera.

Así lo manifestó la también ex alcaldesa de Providencia en la entrevista que le concedió a LUN, en la que también destacó como positivo el nombramiento de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad.

Por qué Matthei apoyó el cambio en el Ministerio de Seguridad

Consultada por la salida de Trinidad Steiner del ministerio, Evelyn Matthei manifestó que “no entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad“.

“La persecución penal es importantísima, pero está en manos de la Fiscalía. El ministro de Seguridad tiene otras responsabilidades“, recalcó a continuación.

Respecto de la llegada de Martín Arrau a la cartera, la ex candidata indicó que “siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero“.

“Son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos. Ello requiere la formación de ingenieros conscientes de los diversos procesos que llevan al cumplimiento de una meta“, argumentó.

A la vez, recordó que sus propuestas de campaña en materia de seguridad continúan a disposición de las actuales autoridades.

“Antes de la segunda vuelta, Juan Luis Ossa, el encargado de nuestro programa, se puso a disposición del equipo del actual presidente con la disposición de explicar todo su contenido. Nuestro programa de seguridad era amplio, detallado e incluía costos y plazos“, indicó.

“También solicité a todos nuestros expertos que colaborasen, porque se trata del futuro de Chile. Nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo. Si no tienen plan de seguridad, el nuestro sigue disponible y nuestra gente feliz de colaborar“, enfatizó.