Los rivales de la Roja Femenina Sub 17 en el Mundial de Marruecos 2026

Se tratará de la tercera participación de la Roja femenina Sub 17 en un Mundial de la categoría.

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Entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de este año se llevará a cabo el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos, y este jueves la Roja dirigida por Vanessa Arauz conoció a sus rivales en la fase de grupos.

De acuerdo con el sorteo realizado en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, el equipo nacional quedó ubicado en el Grupo F, el último de los seis que integran los 24 equipos que tomarán parte en el torneo.

Se tratará de la tercera participación de la Roja Femenina Sub 17 en un Mundial de la categoría, tras sus participaciones en Trinidad y Tobago, en 2010, y en India, en 2022.

Los rivales de la Roja Femenina en el Mundial Sub 17

Según el sorteo, los equipos que comparten el Grupo F con la Roja Femenina son las selecciones de España, México y Australia. Las dos primeras tomaron parte en el Mundial del año pasado y, mientras México terminó en tercer lugar, España finalizó en la novena posición.

El calendario de partidos establece que La Roja debutará el 19 de octubre ante Australia; tres días después enfrentará a México, y cerrará la fase de grupos ante España, el 25 de ese mismo mes.

Los dos mejores equipos de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros, pasarán a los octavos de final.

Estos son los seis grupos del Mundial Femenino Sub 17:

Grupo A

Marruecos

Nueva Zelanda

Alemania

Argentina

Grupo B

Corea del Norte

Puerto Rico

Polonia

Africa 1

Grupo C

Canadá

Brasil

Noruega

Africa 2

Grupo D

Japón

Francia

Africa 3

Venezuela

Grupo E

Estados Unidos

Samoa

China

Africa 4

Grupo F