Elecciones 2025: revisa las apps de transporte que tienen descuentos para los votantes

Estas promociones brindan una alternativa para quienes buscan evitar largas esperas o dificultades para encontrar transporte el día de las elecciones.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Durante las elecciones, las ciudades suelen experimentar un aumento significativo en la movilidad, lo que puede generar mayores tiempos de traslado; en ese escenario, los descuentos ofrecidos por las aplicaciones de transporte se vuelven especialmente útiles.

Esto porque facilitan que más personas puedan desplazarse de manera cómoda, segura y accesible hacia los centros de votación.

En ese contexto, estas promociones no solo ayudan a mitigar el impacto del tráfico y la demanda elevada, sino que también brindan una alternativa eficiente para quienes buscan evitar largas esperas o dificultades para encontrar transporte el día de las elecciones.

Durante las elecciones de segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre, Cabify volverá a habilitar un beneficio especial para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus locales de votación.

La aplicación ofrecerá el código VOTACABIFY, que permitirá acceder a un 50% de descuento en dos viajes, de ida y vuelta, con un tope de $2.500 por trayecto.

La promoción estará disponible únicamente durante el domingo en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, y se aplicará hasta agotar stock.

Para activarla, los usuarios deben ingresar a la app, acceder al menú del perfil, seleccionar Códigos de descuento y luego Añadir código, donde deben ingresar el nombre del beneficio.

Con esta iniciativa, Cabify busca apoyar el desplazamiento de las personas durante la jornada electoral, entregando una alternativa accesible y cómoda en un día donde la movilidad suele presentar mayor demanda y aglomeraciones.

