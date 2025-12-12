Estas promociones brindan una alternativa para quienes buscan evitar largas esperas o dificultades para encontrar transporte el día de las elecciones.

Durante las elecciones, las ciudades suelen experimentar un aumento significativo en la movilidad, lo que puede generar mayores tiempos de traslado; en ese escenario, los descuentos ofrecidos por las aplicaciones de transporte se vuelven especialmente útiles.

Esto porque facilitan que más personas puedan desplazarse de manera cómoda, segura y accesible hacia los centros de votación.

En ese contexto, estas promociones no solo ayudan a mitigar el impacto del tráfico y la demanda elevada, sino que también brindan una alternativa eficiente para quienes buscan evitar largas esperas o dificultades para encontrar transporte el día de las elecciones.

Elecciones 2025: revisa las apps de transporte que tienen descuentos para los votantes

Durante las elecciones de segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre, Cabify volverá a habilitar un beneficio especial para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus locales de votación.

La aplicación ofrecerá el código VOTACABIFY, que permitirá acceder a un 50% de descuento en dos viajes, de ida y vuelta, con un tope de $2.500 por trayecto.

La promoción estará disponible únicamente durante el domingo en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, y se aplicará hasta agotar stock.

Para activarla, los usuarios deben ingresar a la app, acceder al menú del perfil, seleccionar Códigos de descuento y luego Añadir código, donde deben ingresar el nombre del beneficio.

Con esta iniciativa, Cabify busca apoyar el desplazamiento de las personas durante la jornada electoral, entregando una alternativa accesible y cómoda en un día donde la movilidad suele presentar mayor demanda y aglomeraciones.