“Zonas de Alerta” en Uber: en qué consiste la nueva herramienta de la app para proteger a sus conductores

Esta función entrega información adicional sobre el punto de partida o destino antes de que el viaje sea aceptado por el conductor.

Uber presentó una nueva herramienta de seguridad para sus socios conductores, la cual se denomina “Zonas de Alerta”, cuyo piloto estará disponible en las ciudades de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso.

Esta función entrega información adicional sobre el punto de partida o destino antes de que el viaje sea aceptado por el conductor. Lo anterior, con el objetivo de que los choferes tomen decisiones con más confianza.

“Zonas de Alerta es una respuesta directa a lo que los socios conductores nos han pedido: más información para tomar mejores decisiones”, explicó Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones para Seguridad de Uber Cono Sur.

Siguiendo en esa línea, desde la aplicación de transporte detallaron que “con este piloto, damos un paso concreto hacia una experiencia más transparente y segura, en la que el control siempre está en manos de quienes manejan”.

En qué consisten las Zonas de Alerta en Uber y cómo funcionan

Esta nueva herramienta muestra un ícono de alerta y un color diferente en ciertas direcciones que se consideren de riesgo.

En este contexto, los conductores podrán rechazar viajes que contemplen estas zonas sin que su actividad en la app se vea afectada. Para que este sistema considere una zona como riesgosa utilizará reportes de otros socios, registros históricos de viajes y datos públicos.

De esta forma, la empresa suma una nueva función de seguridad para los miles de viajes que se realizan cada jornada, como ya se había implementado anteriormente la grabación de video y verificación de identidad por medio de documentos o fotos, bloqueo de futuros viajes con usuarios problemáticos, uso de inteligencia artificial para detectar solicitudes potencialmente riesgosas, entre otras.