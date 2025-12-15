¿Tu vehículo está en riesgo? Conoce los 10 modelos de autos más robados del país en 2025

Hasta octubre de 2025, en el país se contabilizaron 11.511 robos de vehículos asegurados.

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) reveló el primer ranking nacional de los modelos de autos más robados en Chile durante 2025.

Según el informe de robo de vehículos, actualizado a octubre de 2025, en el país se contabilizaron 11.511 robos de vehículos asegurados. El reporte advierte un incremento en octubre, mes en el que se registraron 1.037 casos, lo que equivale a un alza de 5,5% en comparación con septiembre.

En un comunicado, la AACH señaló que, aunque los vehículos asegurados corresponden aproximadamente a un tercio del total de autos robados a nivel nacional, los niveles de recuperación siguen siendo preocupantes. En los últimos 12 meses a octubre, solo el 46% de los autos robados logró ser recuperado, marcando el registro más bajo de la última década, muy por debajo del 68,5% alcanzado en 2016.

¿Tu auto está en riesgo? Conoce los 10 modelos más robados del país en 2025

Toyota Hilux.

Toyota RAV4.

Mitsubishi L200.

Chevrolet Groove.

Ford Territory.

Suzuki Baleno.

Kia Soluto.

Kia Rio.

Nissan Frontier.

Toyota Land Cruiser.

*Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile.

“Cabe destacar que las cifras mencionadas corresponden al universo nacional de vehículos asegurados robados y son distintas del conjunto de recuperaciones obtenidas mediante el sistema de lectores automáticos de patentes (LPR)”, indicaron desde la AACH.

La Asociación también presentó este viernes el primer ranking a nivel nacional que muestra las comunas donde se ha logrado recuperar la mayor cantidad de vehículos robados en lo que va del año, elaborado a partir de los registros del sistema de lectura de patentes.

Las comunas donde se han encontrado los autos robados