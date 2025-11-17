Secciones
Remate de vehículos de Carabineros desde $100.000: cómo puedes adquirir uno de los modelos

Estos automóviles, que han cumplido su ciclo de servicio, serán puestos a disposición del público a través de una subasta, permitiendo que particulares los adquieran legalmente.

Carabineros de Chile realizará un remate de vehículos pertenecientes a la institución que ya no son utilizados en sus operaciones.

Estos automóviles, que han cumplido su ciclo de servicio, serán puestos a disposición del público a través de una subasta, permitiendo que particulares los adquieran legalmente. La actividad busca optimizar el uso de los recursos institucionales, generando ingresos que se reinvertirán en el funcionamiento y modernización de la policía.

De acuerdo a la información entregada por Fuenzalida Remates, empresa encargada de la subasta, los vehículos que de remates pertenecen a Carabineros, por lo que cualquier equipamiento policial, como sirenas, balizas u otros artículos propios de la institución, será retirado antes de la venta.

Asimismo, cualquier accesorio que aparezca en las fotos y que no pertenezca al vehículo no se entregarán.

Siguiendo la instrucción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde Fuenzalida Remates indicaron que todos los pagos, transferencias bancarias, garantías y montos finales correspondientes a los lotes subastados deben efectuarse desde cuentas a nombre del adjudicatario o de la empresa ganadora del remate. “No se aceptarán pagos desde cuentas de terceros, no se facturará a nombre de terceros y el nombre del titular de la cuenta debe coincidir con el del adjudicatario registrado”, advirtieron desde su sitio web.

Remate de vehículos de Carabineros desde $100.000

Entre los automóviles, camionetas y motos disponibles, se encuentran:

  • Dodge Durango 4×4 2017 desde los $600.000
  • Nissan Terrano 4×2 2011 desde los $500.000
  • Chevrolet Cruze 1.8 2014 desde los $100.000
  • Chevrolet Optra II LS NB 4P 1.6 2012 desde los $50.000
  • Nissan Terrano 4×4 2013 desde los $500.000
  • Ford Ranger DCAB 3.2 4X4 2021 desde los $100.000
  • Honda Tornado XR-250 2008 desde los $100.000
  • Honda CRF250L 2016 desde los $100.000
  • Hyundai New H-1 GL 2.5 2011 desde los $300.000

Revisa el listado completo EN ESTE LINK junto a los precios y las características de los vehículos.

