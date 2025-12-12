Maletas olvidadas en el aeropuerto, caballos del Ejército y más: así puedes inscribirte al remate online de la Tía Rica

Revisa todos los detalles del remate de la Tía Rica, donde se subastarán diversas especies, cuya inscripción comenzó este viernes.

Este viernes 12 de diciembre inició el proceso de inscripciones para participar en el remate de fin de año de la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica.

En esta subasta, que se le considera como una de la más grandes del año, se rematarán 360 maletas olvidadas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, organizadas en 18 lotes de 20 unidades, donde te puedes encontrar con ropa, artículos electrónicos, perfumes, joyas, entre otros productos.

Sumado a ello, estarán disponibles 23 lotes de bultos y mochilas, junto a 30 lotes de rezagos de Correos de Chile.

Respecto a otras especies destacadas que se subastarán, se encuentran vehículos del Sernageomin, la Dirección del Trabajo (DT), Aduanas y las municipalidades de Estación Central y Vitacura. Junto con ello, dos caballos del Ejército estarán disponibles en el remate.

Cómo inscribirse en el remate de la Tía Rica

La exhibición virtual está disponible desde este viernes en el sitio de remates de la Dicrep, remateonline.dicrep.cl, mientras que de manera presencial (maletas) la exhibición será el martes 16 de este mes desde las 10:00 a las 13:00 horas en la sede de Matucana #33 de la Tía Rica en Santiago.

Para participar en el remate de la Tía Rica, hay que inscribirse en ESTE LINK, donde se debe pagar una garantía obligatoria de $500 mil en caso de la subasta de especies y de un millón de pesos en caso de vehículos, cuyos montos se deben cancelar máximo hasta el lunes 15 de diciembre a las 14:00 horas.

En cuanto a la fecha del remate, este se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de diciembre.