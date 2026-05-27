“Su campo deportivo propio…”: la frase con la que Kast abrió la puerta a la construcción del estadio de la U

“Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones”, manifestó durante la ceremonia en la que promulgó la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast promulgó este miércoles la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, en una ceremonia en la que recalcó la necesidad de que los “clubes grandes” cuenten con estadios propios, en lo que se consideró como un apoyo de su parte a la opción de que la U de Chile construya el suyo en alguna comuna de la Región Metropolitana.

Si bien el jefe de Estado no mencionó directamente a la Universidad de Chile, sí dejó en claro que “queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones“.

Además, abogó para que el desarrollo de los estadios en el país “no sea más parte de la campaña política“, y manifestó que “el fútbol no solamente es un deporte, es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que tiene que convocar y no llevar a disputas”.

Los dichos de Kast y el posible estadio de la U

“Hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, enfatizó.

“Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio… para que no sea más un meme preguntar ¿dónde está tu estadio?“, dijo Kast, en lo que para muchos fue una clara alusión a la U.

También apuntó a la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva en las provincias para que “los clubes de regiones puedan potenciarse, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte”, planteó.

Respecto de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el mandatario destacó que “define con claridad quién hace qué. La federación de fútbol se va a concentrar en el desarrollo formativo y en las selecciones nacionales, y las ligas profesionales van a realizar las competencias”.

“Esta separación de funciones es fundamental para evitar conflictos de interés y para que cada institución haga bien lo suyo”, justificó en la ceremonia realizada en el Estadio Nacional y en la que también tomaron parte el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y la titular de Deporte, Natalia Duco.

A la vez, destacó la prohibición de la multipropiedad en el fútbol chileno, pues “es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí. Se puede prestar para dudas”, concluyó.