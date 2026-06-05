Hoy vence el plazo para postular al Subsidio Eléctrico: revisa los pasos a seguir para obtenerlo

La quinta convocatoria de este beneficio transitorio abarca el segundo semestre 2026 y se entregará en 6 cuotas.

El plazo para postular a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico vence este viernes. El beneficio que fue puesto en marcha el año pasado permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus cuentas de la luz.

Según se informa en el sitio web habilitado para postular al beneficio, la quinta convocatoria abarca el segundo semestre 2026 y se entregará en 6 cuotas. El descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

El monto para este segundo semestre dependerá de la cantidad de integrantes del hogar. Si hay un integrante, el monto será de $17.346. Para familias que tengan de 2 a 3 integrantes, $22. 548 y aquellas con cuatro más, tendrán un descuento de $31.224

Los requisitos para acceder al Subsidio Eléctrico

Para solicitar el Subsidio Eléctrico, el postulante debe tener 18 años o más, ser parte del Registro Social de Hogares y cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE), a la segunda quincena de mayo de 2026.

Además, deben ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Otras condiciones son:

Contar con ClaveÚnica para ingresar la solicitud.

Cada hogar podrá solicitarlo solo una vez.

Solo podrá solicitarlo un integrante de 18 años o más por hogar según el Registro Social de Hogares.

Al momento de la asignación del beneficio, se priorizarán aquellos hogares donde viva una persona electrodependiente, sin importar el tramo en que se encuentren en el Registro Social de Hogares. A su vez, se priorizarán hogares del Tramo 0-40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares donde vivan personas sujetas de cuidado (con discapacidad, dependencia funcional o invalidez), niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras, o personas adultas mayores.

Cómo postular al Subsidio Eléctrico

Mediante la página web del Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl, se debe hacer clic al botón “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”, ingresar el RUT y Clave Única, y luego entregar los datos requeridos. También es posible realizar el trámite de forma presencial o telefónica en Chile Atiende o por medio de la Ventanilla Única Social https://www.ventanillaunicasocial.gob.cl/

Esta es la información que se solicita al realizar el trámite en el sitio web:

Región en la que vive

Comuna en la que vive

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico

Número de cliente

Correo electrónico de contacto

Número de teléfono

También deberá declarar si su hogar es parte de una agrupación de viviendas. Una vez realizada la solicitud, recibirá un correo electrónico con un resumen de la información ingresada.