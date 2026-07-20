Caso Convenios: las razones de la Fiscalía para cerrar la indagatoria contra Giorgio Jackson

La medida del Ministerio Público también involucra a Miguel Crispi y Javiera Martínez, tras indagar una querella de diputados republicanos.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Regional de Antofagasta informó que cerró la investigación y no perseverá en las indagatorias en contra de Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez, en el marco del Caso Convenios.

Según consignó el Ministerio Público, la decisión del fiscal Cristian Aguilar se sustenta en la falta de antecedentes para poder formalizar a los militantes del Frente Amplio.

En la presentación realizada al Juzgado de Garantía de Antofagasta a principios de mes, y dada a conocer por Emol, el fiscal Aguilar indicó que “se ha cerrado esta investigación y en solicitar se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de comunicar la decisión de no perseverar por no a ver reunidos antecedentes suficientes para formalizar la investigación respeto de los imputados Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, individualizados en carpeta judicial, y consecuencialmente formular acusación en su contra”.

Ante esto, se programó para el próximo 21 de agosto la audiencia para revisar la petición de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

La investigación contra el otrora ministro de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, el ex subsecretario de Desarrollo Regional, y la ex directora de Presupuestos, se inició tras la presentación de una querella por parte de los diputados republicanos Cristian Araya y Juan Irarrázaval.

Los parlamentarios oficialistas acusaron a Giorgio Jackson, Crispi y Martínez de realizar supuestas gestiones a nivel administrativo para la entrega de recursos públicos a fundaciones, pidiendo establecer una eventual omisión o falta de control en los traspasos.