Ministerio del Deporte: “En los próximos días” se conocerá decisión final sobre BTS en el Estadio Nacional

“Todo lo que hemos hecho es cuidar el patrimonio deportivo, velando para que pueda coexistir con el desarrollo de estos conciertos”, sentenció.

AGENCIA UNO

Andrés Otero, subsecretario del Deporte, indicó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que “en los próximos días” se conocerá la postura final de la cartera respecto a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, los cuales están programados para octubre próximo.

En su presentación ante los parlamentarios, Otero planteó que los informes técnicos solicitados a DG Medios para evaluar la decisión de permitir la presentación de la boyband coreana fueron entregados la semana pasada, a pesar de ser pedidos a principios de mes para analizar la instalación del escenario de 360°.

El subsecretario de Deporte explicó que estos antecedentes son importantes para determinar el verdadero impacto del escenario sobre la cancha del Estadio Nacional y su plan de recuperación.

“Esos informes no llegaron a tiempo, llegaron tarde. De hecho, recién llegaron la semana pasada y, ante la llegada de esos informes, que hoy día están siendo evaluados, se ha atrasado un poco el tema por la contingencia del temporal, pero están siendo evaluados y nos tienen en las condiciones de en los próximos días confirmar una definición final respecto de este concierto”, declaró.

Otero dejó en claro que “para nosotros como Ministerio del Deporte es un desafío poder hacer coexistir la actividad deportiva, que es muy importante, con la cultural”.

Sobre el beneficio fiscal que generará la presencia de BTS en el Estadio Nacional, el subsecretario de Deporte detalló que el recinto deportivo cobra $40 millones por cada evento, además del 7% variable de la venta de entradas, por lo que el monto llegaría a $2.200 millones para las arcas de la Tesorería General de la República.

En esta línea, dejó en claro que la autorización para los recitales de BTS recae exclusivamente en el Instituto Nacional del Deporte (IND) tras su evaluación técnica.

“Todo lo que hemos hecho es cuidar el patrimonio deportivo, velando para que pueda coexistir con el desarrollo de estos conciertos”, sentenció.