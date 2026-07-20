El sistema frontal que afecta a diversas regiones del país podría provocar cortes de luz debido a las intensas lluvias, ráfagas de viento y posibles daños en la infraestructura.
Ante este escenario, las empresas distribuidoras reforzaron sus canales de atención para que los usuarios puedan informar cortes de luz, consultar el estado del servicio y conocer los tiempos estimados de reposición.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además, instruyó a las compañías eléctricas a fortalecer sus equipos de emergencia, planes de contingencia y vías de comunicación durante el evento meteorológico.
¿Te quedaste sin luz por el sistema frontal? conoce cómo reportar interrupciones y reclamar ante la SEC
Antes de realizar un reporte, se recomienda revisar la boleta de electricidad para identificar la empresa distribuidora y tener a mano el número de cliente.
Entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, las principales compañías encargadas del suministro son Enel Distribución, CGE y Chilquinta, aunque la empresa puede variar según la comuna y el sector.
¿Cómo reportar un corte de luz en Enel?
Los clientes de Enel Distribución cuentan con distintas alternativas para informar una interrupción del servicio:
- WhatsApp: +56 9 9444 7606.
- Aplicación Enel Clientes.
- Formulario de emergencia disponible en su sitio web.
- Mapa online de cortes programados e imprevistos.
- Teléfono gratuito: 800 800 696.
- Fonoservicio: 600 696 0000.
- Teléfono desde celulares o teléfonos fijos: 22 696 0000.
¿Cómo informar un corte de luz en CGE?
Los usuarios de CGE pueden ingresar un aviso mediante los siguientes canales:
- Teléfono gratuito: 800 800 767.
- WhatsApp: +56 9 8956 8479.
- Sitio web, en la sección “¿Estás sin luz?”.
- Aplicación CGE 1click.
- Cuenta de X: @CGE_Clientes.
La compañía también dispone de un mapa donde se pueden revisar sectores afectados y estimaciones de reposición del servicio.
¿Cómo reportar una falla eléctrica en Chilquinta?
Los clientes de Chilquinta pueden informar interrupciones a través de:
- Teléfono: 600 600 5000.
- Teléfono gratuito: 800 800 500.
- Sitio web, opción “Reportar corte”.
- Aplicación MiChilquinta.
- WhatsApp: +56 9 3505 5832.
¿Cómo reclamar ante la SEC por un corte de luz?
Si la empresa no registra la falla, el corte se mantiene por un tiempo prolongado o existen interrupciones frecuentes, los usuarios pueden presentar un reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La SEC dispone de un portal para ingresar denuncias y reclamos relacionados con interrupciones del suministro. También cuenta con atención telefónica en los números 600 0231 360 y 2 2428 5520, además del WhatsApp +56 9 9000 0236.