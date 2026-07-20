Las principales distribuidoras habilitaron canales de atención para reportar cortes, revisar el estado de la red y solicitar asistencia.

El sistema frontal que afecta a diversas regiones del país podría provocar cortes de luz debido a las intensas lluvias, ráfagas de viento y posibles daños en la infraestructura.

Ante este escenario, las empresas distribuidoras reforzaron sus canales de atención para que los usuarios puedan informar cortes de luz, consultar el estado del servicio y conocer los tiempos estimados de reposición.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además, instruyó a las compañías eléctricas a fortalecer sus equipos de emergencia, planes de contingencia y vías de comunicación durante el evento meteorológico.

¿Te quedaste sin luz por el sistema frontal? conoce cómo reportar interrupciones y reclamar ante la SEC

Antes de realizar un reporte, se recomienda revisar la boleta de electricidad para identificar la empresa distribuidora y tener a mano el número de cliente.

Entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, las principales compañías encargadas del suministro son Enel Distribución, CGE y Chilquinta, aunque la empresa puede variar según la comuna y el sector.

¿Cómo reportar un corte de luz en Enel?

Los clientes de Enel Distribución cuentan con distintas alternativas para informar una interrupción del servicio:

WhatsApp: +56 9 9444 7606.

Aplicación Enel Clientes.

Formulario de emergencia disponible en su sitio web.

Mapa online de cortes programados e imprevistos.

Teléfono gratuito: 800 800 696.

Fonoservicio: 600 696 0000.

Teléfono desde celulares o teléfonos fijos: 22 696 0000.

¿Cómo informar un corte de luz en CGE?

Los usuarios de CGE pueden ingresar un aviso mediante los siguientes canales:

Teléfono gratuito: 800 800 767.

WhatsApp: +56 9 8956 8479.

Sitio web, en la sección “¿Estás sin luz?”.

Aplicación CGE 1click.

Cuenta de X: @CGE_Clientes.

La compañía también dispone de un mapa donde se pueden revisar sectores afectados y estimaciones de reposición del servicio.

¿Cómo reportar una falla eléctrica en Chilquinta?

Los clientes de Chilquinta pueden informar interrupciones a través de:

Teléfono: 600 600 5000.

Teléfono gratuito: 800 800 500.

Sitio web, opción “Reportar corte”.

Aplicación MiChilquinta.

WhatsApp: +56 9 3505 5832.

¿Cómo reclamar ante la SEC por un corte de luz?

Si la empresa no registra la falla, el corte se mantiene por un tiempo prolongado o existen interrupciones frecuentes, los usuarios pueden presentar un reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

La SEC dispone de un portal para ingresar denuncias y reclamos relacionados con interrupciones del suministro. También cuenta con atención telefónica en los números 600 0231 360 y 2 2428 5520, además del WhatsApp +56 9 9000 0236.