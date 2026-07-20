Minsal decreta alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo por impacto del sistema frontal: revisa en qué consiste la medida

La decisión busca agilizar la atención de la población y enfrentar las consecuencias derivadas del sistema frontal.

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó este lunes alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo, como parte de las medidas adoptadas frente al sistema frontal que ha provocado intensas lluvias, anegamientos y diversas complicaciones en ambas zonas del país.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud frente a la emergencia, otorgando herramientas excepcionales para atender con mayor rapidez las necesidades de la población.

En ese sentido, la autoridad indicó que la medida busca “disponer de facultades extraordinarias para responder con mayor rapidez a las necesidades de salud de la comunidad afectada por el evento meteorológico”.

Minsal decreta alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo por impacto del sistema frontal

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que este tipo de emergencias puede aumentar los riesgos para la salud de las personas, especialmente debido a problemas relacionados con el suministro de agua potable y el aislamiento de algunas localidades.

Por ello, señaló que la alerta sanitaria permitirá “disponibilizar los recursos que se requieran para agilizar la respuesta del sector salud ante las necesidades que presenten las regiones afectadas”.

La secretaria de Estado detalló que la alerta sanitaria entregará mayor flexibilidad para implementar acciones preventivas y responder de forma más eficiente a la emergencia.

“Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas como la vacunación masiva de Hepatitis A, que estamos realizando en los albergues, de trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados, y también poder recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico”, manifestó la autoridad.

Con esta resolución, el Ministerio de Salud busca reforzar la capacidad operativa de la red asistencial en Atacama y Coquimbo mientras se mantengan los efectos del sistema frontal que afecta a ambas regiones.