JP Morgan reitera dudas por efecto de megarreforma en arcas públicas: “Amplía déficit fiscal estructural”

JP Morgan volvió a entregar un análisis de la Ley de Reconstrucción Nacional que está próxima a ser aprobada en el Congreso Nacional, centrándose en los efectos fiscales de la megarreforma.

“Podría impulsar el crecimiento de manera significativa, pero también amplía el déficit fiscal estructural, lo que implica que probablemente se necesitarán nuevos ajustes en el gasto para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales y preservar un colchón prudente por debajo del límite de deuda”, puntualizó el banco de inversiones.

JP Morgan dejó ver que “el diseño fiscal del proyecto de ley no parece ser autofinanciable dentro del horizonte proyectado”.

“Como se analizó en estudios anteriores, la legislación ampliaría el déficit del gobierno central, siendo la principal fuente de pérdida de ingresos la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas de primera categoría, complementada por una serie de créditos fiscales y exenciones. Un mayor crecimiento compensaría parcialmente estos costos, pero no los compensa por completo”, precisó el organismo internacional.

En esta línea, el banco de inversiones sostuvo que “es probable que se requiera una restricción adicional del gasto fiscal real en los próximos años para cerrar el déficit estructural que implica la legislación actual”.

JP Morgan también tuvo palabras para el Informe de Finanzas Pública, en el cual el propio Ministerio de Hacienda reconoció que no cumpliría con su meta de déficit a partir de 2027, detallando que “el déficit estructural se mantiene por encima de la meta durante todo el período, a pesar de las hipótesis de crecimiento más débiles. La deuda bruta aumenta a casi el 45 % del PIB en 2029 y luego disminuye solo marginalmente, lo que deja poco margen por debajo del límite formal de deuda y aumenta la sensibilidad ante sorpresas adversas en el crecimiento, mayores necesidades de financiamiento o efectos de valoración del tipo de cambio”.