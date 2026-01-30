Reforma Previsional 2026 : conoce las fechas claves y los nuevos pagos en el sistema de pensiones

A partir de este año, los pensionados recibirán nuevos aportes y la PGU se expandirá gradualmente, marcando importantes cambios en el sistema de pensiones.

Desde enero de 2026, comenzarán la Reforma Previsional en beneficio de quienes ya están pensionados. Entre los más destacados se encuentran la Compensación por Expectativa de Vida, dirigida a mujeres, y el Beneficio por Años Cotizados, que reconoce los años de ahorro previsional acumulado y se sumará automáticamente a las pensiones.

Además, durante 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) iniciará una fase de expansión, lo que permitirá que más personas puedan acceder a este beneficio. Es importante señalar que la incorporación se realizará de manera gradual.

Entre enero y octubre de 2026 se implementarán varias medidas relevantes, por lo que conviene estar atentos a las fechas clave y los cambios que se avecinan.

En enero entrarán en vigencia dos beneficios principales. Primero, el Beneficio por Años Cotizados, que se entregará de forma automática como un aporte mensual adicional en Unidades de Fomento (UF) a quienes estén pensionados por vejez o invalidez a través de AFP o compañías de seguros, tengan 65 años o más y cumplan los requisitos correspondientes.

Asimismo, se otorgará la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, un aporte calculado en UF destinado a complementar la pensión de las mujeres pensionadas.

En agosto en tanto, con la cotización de ese mes, que se paga en septiembre, los empleadores deberán aportar un 0,9% a la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP) y un 0,1% a la cuenta individual del trabajador. De esta manera, el aporte total al Seguro Social llegará al 3,5%.

Durante septiembre, la Pensión Garantizada Universal para personas de 75 años o más subirá a $250.000, monto que se ajustará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para quienes cumplan con la edad requerida.

En paralelo, se abrirá una nueva oportunidad de postulación a la PGU para quienes reciban beneficios de leyes de reparación y pensiones de gracia.

En octubre de 2026, el Instituto de Previsión Social (IPS) notificará a las personas de 75 años o más que actualmente reciben el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) si les conviene renunciar a este beneficio y optar por la Pensión Garantizada Universal (PGU).