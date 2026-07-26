Milei escala el conflicto con Brasil y acusa a Lula de financiar campaña antiargentina durante el Mundial

El Presidente argentino redobló sus ataques horas después de que Itamaraty llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires por los insultos contra Lula da Silva en la proclamación de Flávio Bolsonaro.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este domingo. Horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, el Presidente Javier Milei acusó al gobierno de Lula da Silva de financiar una campaña en redes sociales contra Argentina desplegada durante el Mundial.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí”, afirmó el mandatario en entrevista con Radio Mitre, sin aportar antecedentes que respalden la cifra.

Milei aludía a una serie de críticas contra su país que circularon en redes sociales durante el torneo, que iban desde una supuesta ayuda arbitral a la selección argentina hasta el respaldo de referentes del gobierno israelí al equipo, además de acusaciones de racismo contra el país.

El Presidente enmarcó los cuestionamientos en una ofensiva contra su proyecto político.

“Hoy Argentina es un emblema de la libertad, por eso todo el ataque mediático que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente, (…) estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros (ladrones) que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”, sostuvo.

El origen del impasse

La acusación se produjo con el conflicto bilateral ya abierto. El sábado, durante la convención del Partido Liberal (PL) que proclamó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para los comicios de octubre, Milei arremetió contra Lula da Silva acusándolo de “ladrón”, de “diseminar el socialismo” en América Latina y de conducir a Brasil hacia una crisis fiscal.

Los dichos motivaron la reacción de Itamaraty, que llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, medida que en la práctica diplomática expresa un malestar formal entre gobiernos.

Milei viajó a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro, su aliado, en momentos en que el candidato ha perdido terreno en los sondeos frente a Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno brasileño no se había pronunciado sobre la acusación de financiamiento.