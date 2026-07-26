Las comunas en las que las clases se mantendrán suspendidas hasta el miércoles 29 de julio

El Mineduc precisó que la medida se aplica en los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Educación confirmó que un total de cinco comunas mantendrán la suspensión de clases en los próximos días debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país.

De acuerdo con lo detallado por la secretaría de Estado, en cuatro de las comunas la interrupción de las clases se mantendrá hasta el miércoles 29 de julio, mientras que en la quinta solamente será hasta este lunes 27.

El Mineduc precisó que la respectiva suspensión aplica para los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Las comunas con clases suspendidas

A través de su cuenta en la red social X, el ministerio manifestó que aquellos colegios y jardines infantiles “fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten, podrán solicitar la suspensión a la Seremi Regional“.

Además, la secretaría de Estado precisó que aquellos establecimientos en los que previamente se suspendieron las clases por el sistema frontal y en su regreso se registre una baja asistencia, no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja que se vincula a la asistencia de los alumnos.

Respecto de las comunas en las que las clases se mantendrán suspendidas, el Mineduc detalló que se trata de: