Las gestiones de Claudio Crespo para volver a Carabineros tras ser absuelto en Caso Gatica

El ex teniente coronel fue dado de baja por la institución tras constatar irregularidades en el manejo de las imágenes de su cámara corporal durante el episodio que dejó ciego a Gustavo Gatica.

AGENCIA UNO

Con la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de ratificar el veredicto absolutorio en el juicio oral por haber dejado ciego al diputado Gustavo Gatica, la intención de Claudio Crespo es volver a Carabineros.

Esto, ya que a pesar que se acreditó que Crespo realizó el disparo que dejó con perdida de visión al ahora parlamentario, el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago apeló a la legítima defensa privilegiada contenida en la Ley Nain-Retamal para no sancionar al ex teniente coronel.

Ahora la intención de Claudio Crespo es retornar a la institución policial, por lo cual está trabajando con el abogado Mauricio Bascur, experto en derecho administrativo, quien explicó a La Tercera que el siguiente paso es la presentación de un requerimiento formal al general director de Carabineros, Marcelo Araya y lograr su “rehabilitación” como teniente coronel.

Bascur pone como ejemplo lo sucedido con Sebastián Zamora, ex cabo que fue reincorporado tras enfrentar un proceso judicial vinculado al estallido social.

“Estamos solicitando al general director de Carabineros que reanude la tramitación del sumario administrativo que dispuso la desvinculación de Claudio Crespo. Estamos argumentando con todos los antecedentes que logramos verter en la causa penal y que no se realizaron en el sumario administrativo”, detalló el jurista.

Si bien Crespo fue dado de baja por Carabineros tras constatarse irregularidades en la manipulación de la cámara corporal que portaba el 8 de noviembre de 2019, día en que dejó ciego a Gustavo Gatica, el abogado Bascur apunta que su alejamiento correspondió a razones políticas y que el sumario administrativo que enfrentó por esta situación fue “para justificar su alejamiento de la institución”.

Por su parte, Claudio Crespo expresó que “lo que espero es que, si vuelvo a Carabineros y luego decido irme, esto sea por una decisión propia. Quiero salir por la puerta ancha y no por la ventana, como fue mi salida en 2019”.