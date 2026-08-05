Con una variada cartelera de opciones, Santiago se prepara para recibir a las familias durante una jornada dedicada a los más pequeños, combinando entretención, aprendizaje y espacios para compartir.

Este domingo 9 de agosto se celebrará una nueva edición del Día del Niño, y Santiago contará con una amplia variedad de panoramas para que niños, niñas y sus familias puedan compartir una jornada llena de entretenimiento, aprendizaje y diversión.

La capital tendrá opciones para distintos gustos y edades, con panoramas que van desde experiencias interactivas y culturales hasta actividades al aire libre, muchas de ellas gratuitas o con acceso liberado.

Día del Niño 2026 en Santiago: diez entretenidos panoramas para celebrar en familia

Museo Interactivo Mirador (MIM)

El tradicional espacio ubicado en la comuna de La Granja es una de las alternativas favoritas para las familias. Sus salas interactivas permiten que niños y niñas aprendan sobre ciencia, tecnología y fenómenos cotidianos mediante experiencias prácticas.

Parque Bicentenario de Vitacura

Sus amplias áreas verdes, zonas de descanso y espacios familiares lo convierten en una opción para pasar el día al aire libre, realizar picnic y disfrutar junto a los niños.

Biblioteca de Santiago

El recinto cultural prepara panoramas vinculadas a la lectura, la imaginación y la creatividad infantil, con espacios pensados para fomentar la participación de niños y familias.

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

El GAM ofrece una alternativa ligada al arte y la cultura, con actividades familiares que incluyen espectáculos, talleres y propuestas para acercar las artes a los más pequeños.

Centros comerciales con actividades especiales

Distintos malls de Santiago prepararán celebraciones por el Día del Niño, con zonas de juegos, concursos, espectáculos infantiles, personajes animados y actividades gratuitas para los asistentes.

Parque Metropolitano de Santiago

El principal parque urbano de la capital ofrece una opción ideal para quienes buscan actividades al aire libre. Sus áreas verdes, senderos y espacios recreativos permiten disfrutar de una jornada familiar en contacto con la naturaleza.

Zoológico Nacional

Ubicado en el Cerro San Cristóbal, este recinto permite conocer distintas especies animales y recorrer un espacio pensado para la educación y conservación de la fauna.

Centro Cultural La Moneda

El espacio cultural ubicado en el centro de Santiago suele incorporar actividades familiares, exposiciones y propuestas artísticas que permiten acercar a los niños al mundo de la cultura.

KidZania Santiago

Este parque de entretención infantil ofrece una experiencia donde los niños pueden interpretar distintos roles profesionales mediante juegos de simulación, aprendiendo mientras se divierten.

El parque de diversiones se presenta como una alternativa para quienes buscan adrenalina y entretenimiento, con juegos mecánicos y atracciones para diferentes edades.

Con una variada cartelera de opciones, Santiago se prepara para recibir a las familias durante una jornada dedicada a los más pequeños, combinando entretención, aprendizaje y espacios para compartir.