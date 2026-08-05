Squella da vuelta la página por ex subsecretario tras cita con Alvarado: “Nos podemos detrás de la decisión del Gobierno”

Squella agregó que “una cosa es la opinión que uno pudo haber dado, pero a la hora que se toma una decisión, nos ponemos atrás” de la postura expresada por el Ejecutivo.

AGENCIA UNO

El senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, dio por superado el impasse con el ministro Claudio Alvarado y se sumó a la postura expresada por La Moneda respecto a la salida del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

Si bien Squella fue la voz que lideró el llamado para que Rodríguez retomara el cargo apelando a que no era un consumidor de drogas, finalmente terminó acatando la decisión del Ejecutivo tras un encuentro con Alvarado.

Sobre los tópicos analizados, el líder de Republicanos detalló que el biministro “me explicó cuál es el procedimiento (sobre el test de drogas). Yo doy por cerrado el tema, nos ponemos detrás de la decisión del presidente y del Gobierno”, de remover definitivamente del puesto a Juan Pablo Rodríguez.

Al respecto, Squella agregó que “una cosa es la opinión que uno pudo haber dado, pero a la hora que se toma una decisión, nos ponemos atrás”.

Si bien el senador oficialista reconoció que “en algún minuto pensé que podía ser (la vuelta de Rodríguez), después me quedó claro que las reglas son las reglas. No lo van a decir, porque acá hay una institución. Creo que todos creen en su inocencia, pero si es que se empieza a hacer excepciones en el procedimiento, eso no correspondería. Me da la impresión de que el ex subsecretario sí tiene que seguir en el servicio público”.

“La decisión (de la salida del ex subsecretario) está sujeta a un contrato. Eso es lo que me explicaba el ministro. Más allá de las opiniones, aquí hay un contrato. No puede el Gobierno salirse de lo que firmó con un laboratorio”, sentenció Arturo Squella.