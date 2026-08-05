Duco enfrenta críticas y defiende su continuidad: “El único que puede cuestionar mi permanencia es el Presidente”

La titular de Deporte abordó la denuncia presentada ante Contraloría por un vehículo fiscal y afirmó que el ministerio ha actuado conforme a los procedimientos establecidos.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó las críticas que ha recibido durante su administración y aseguró que su continuidad en el cargo depende exclusivamente de la decisión del presidente de la República, José Antonio Kast, quien, según afirmó, mantiene su respaldo a su gestión.

La secretaria de Estado se refirió al tema luego de participar en la despedida de la selección femenina de hockey, que viajará para disputar el Mundial de Bélgica y Países Bajos. En la instancia, defendió su permanencia al mando de la cartera y respondió a las críticas surgidas durante las últimas semanas.

Duco enfrenta críticas y defiende su continuidad

“La única persona que puede cuestionar mi permanencia en el cargo es el Presidente de la República, del cual sigo teniendo su confianza. Como en jerga deportiva se diría, es el entrenador el que toma la decisión. En este caso es el Presidente de la República, y hasta que él lo considere pertinente, yo seguiré siendo ministra del Deporte”.

Respecto a la denuncia presentada ante la Contraloría por un eventual uso irregular de un vehículo fiscal, Duco aseguró que la situación fue respondida formalmente y descartó que existieran irregularidades dentro del ministerio.

“Eso se respondió en tiempo y forma a Contraloría, con un oficio como corresponde. En este Ministerio no ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales”, dijo.

La ministra también hizo un llamado a reforzar la cobertura y valoración del deporte nacional, destacando la importancia de visibilizar iniciativas, atletas y proyectos impulsados desde el Gobierno.

“Chile necesita actividad física, Chile necesita poner las cosas positivas en el relato, hablar de deporte, de Las Diablas, de la gestión, cuidar el Estadio Nacional”, añadió.

Duco insistió en que el debate debe centrarse en las políticas públicas deportivas y en los beneficios que estas pueden generar para distintas generaciones.

“Hay muchas cosas que el deporte necesita. De verdad; para nosotros, para las próximas generaciones, nuestros hijos, los adultos mayores. Enfoquémonos en eso que realmente mueve la aguja y agrega valor. No nos quedemos en la pelea chica, que no nos hace bien a nadie”, dijo.