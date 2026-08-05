El relato de futuro

El futuro es ante todo una construcción simbólica, una proyección de expectativas, temores e interrogantes. Surge de relatos compartidos que se sintetizan en la imagen de una travesía, un punto de partida con horizontes que aportan ese sentido de futuro.

El futuro se ha vuelto difuso para muchos hogares. Una situación económica poco auspiciosa marcada no solo por factores internos, sino también externos. Los precios de los combustibles bailan al son de un ritmo impuesto desde lejos, la inflación se mueve con ello. El desempleo porfía y no cede. Un 51% declara que la situación económica de su hogar está peor que hace seis meses (Clima Social UDP, junio 2026). Un 83% de los encuestados por Cadem (julio 2026) considera que el país enfrenta una emergencia laboral.

La expectativa en la educación superior también es borrosa; una estocada a la aspiración de ascenso social para miles de familias. Un estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica demostró que el 35% de las carreras de pregrado que imparten universidades e instituciones técnico-profesionales tienen retorno económico negativo, que dos de cada cinco están desalineadas laboralmente y que existen fallas graves de información para la elección de una carrera.

Pero el futuro no se construye sólo desde las cifras. Es ante todo una construcción simbólica, una proyección de expectativas, temores e interrogantes. Surge de relatos compartidos y que se sintetizan en la imagen de una travesía, un punto de partida con horizontes que aportan ese sentido de futuro. La Odisea de Homero es uno de los primeros ejemplos de la literatura occidental que utiliza la narración dentro de la narración. El texto de Homero está lleno de personajes que se sientan a contar historias, convirtiéndose en narradores dentro del poema. El regreso a Ítaca señala que Odiseo no es solo un hombre de acción; usa sus relatos para salvarse, conseguir a través de ellos aliados y recuperar así su reino.

La élite política ha abandonado la construcción de relatos que movilicen la acción política (construir o recuperar sus reinos). Ello va de la mano de la desvinculación de las colectividades políticas de su base social y la supeditación a las redes sociales como fuentes de validación de sus visiones. El Frente Amplio pareció recuperar esta dimensión desde las aulas universitarias y algunos “territorios”, pero la llegada al poder evidenció su incapacidad para construir un meta-relato fuera del ámbito identitario.

El Gobierno de Kast llegó para imponer el relato de la emergencia. Solo un detalle: en su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno el Presidente mencionó 10 veces la palabra futuro y 18 a la emergencia.

El discurso empresarial se centra en desafíos que poco y nada conectan con el futuro que perciben trabajadores y empleados. Hay una brecha en las percepciones de trabajadores y directivos de empresas sobre las acciones necesarias para construir confianza, desconexión que puede afectar directamente la cultura organizacional y el compromiso de los equipos con esas tareas. Así, mientras que el 76% de los colaboradores considera que las comunicaciones claras son muy importantes para generar confianza, solo el 34% de los directores cree que su empresa lo hace muy bien (Estudio de Confianza PwC Chile y UDP, 2025)

¿Hay futuro?

Y entre todo este fracaso

Habrá que levantarse a construir

Habrá que levantarse a trabajar

Y lucharla, tenerla, por algo mejor

(Por algo mejor, por algo mejor)

Es la letra de “Fracaso”, una de las canciones más escuchadas en Spotify de Candelabro (1.101.043 audiciones), grupo revelación el año pasado. Ella da cuenta de la construcción de este relato de futuro entre los jóvenes, en medio de una situación que se percibe amenazante o desalentadora. 42 años atrás, en plena dictadura, el dúo Schwenke & Nilo lanzaba su primera producción difundida de casete en casete, donde destacaba esta canción:

Hay que hacerse de nuevo cada día

Poner en un cordel cada derrota

Colgar en nuestra historia unos pañales

Que digan seguimos intentando.