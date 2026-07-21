A horas de que venza el plazo: cómo inscribirse para rendir la PAES 2026

Quienes se inscriban antes de la fecha límite, podrán rendir la PAES regular 2025 el 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre.

Pronto culminará el proceso de inscripción a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular 2026, que se encuentra vigente desde el 1 de junio.

De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Educación Superior, el plazo para inscribirse termina a las 13.00 horas del miércoles 22 de julio. Pueden acceder aquellas personas que hayan egresado de enseñanza media tanto el año como 2025 o en años anteriores, incluidos los residentes extranjeros que hayan reconocido este nivel de estudios en el país.

El trámite puede llevarse a cabo en el sitio web del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) con el RUT y la contraseña del usuario.

Luego de completar los datos requeridos —antecedentes personales, académicos y socioeconómicos— el usuario debe seleccionar la comuna o la sede en la que prefiera rendir la prueba. También, además de los exámenes obligatorios (Competencia Lectora y Matemática), debe seleccionar entre los electivos (Ciencias, Historia y Ciencias Sociales, y Competencia Matemática 2).

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) recordaron que la prueba Competencia Matemática 1 (M1) es gratuita si el usuario inscribe la prueba de Competencia Matemática (M1). Al final del proceso de inscripción, se debe descargar la Tarjeta de Identificación, necesaria para los días de rendición de la PAES (30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre).

Valores PAES

El valor que debes pagar depende de la cantidad de pruebas que inscriba el estudiante.

1 prueba: $17.500.-

2 pruebas: $32.000.-