Con dardos a Poduje y De Grange: UDI reconoce falta de “mayor coordinación” en el Gobierno para enfrentar tragedia en el norte

Desde el gremialismo apuntaron a las visitas de Poduje y De Grange a la Región de Coquimbo “sin avisarle a nadie”.

AGENCIA UNO

Parlamentarios de la UDI expresaron una visión crítica respecto a la labor desarrollada por La Moneda para enfrentar los efectos del sistema frontal que ha devastado la zona centro-norte del país, con especiales críticas a las figuras de los ministros Iván Poduje y Louis de Grange.

El más duro fue el diputado Marco Antonio Sulantay, quien en conversación con La Tercera acusó retraso en decretar estado de catástrofe en la Región de Coquimbo.

“A la luz de los hechos que hemos conocido, con al menos cuatro víctimas fatales confirmadas como consecuencia del frente de mal tiempo, es evidente que sí. Un retraso administrativo no tiene justificación cuando tenemos vidas que se pierden”, indicó Sulantay.

El legislador gremialista expresó que “hay un excesivo centralismo en nuestro país. Incluso para poder abordar de buena forma las contingencias de emergencia como esta, porque siempre los ojos primero están puestos en la Región Metropolitana, Valparaíso, el sur. Pero las regiones del norte están siempre desvalidas, desde el punto de vista de la atención de las autoridades centrales”.

Sobre la presencia de los ministros Iván Poduje y Louis de Grange en la zona, el diputado Sulantay sostuvo que “aquí vinieron dos ministros el domingo, no le avisaron a nadie, recorrieron algunos puntos y se fueron“.

“No dejaron ningún tipo de solución o posibles soluciones respecto a temas de sus carteras. Aquí vino el ministro Iván Poduje y el biministro Louis de Grange. Ninguno de los dos tuvo alguna proyección de solución respecto de sus carteras. Fue muy poca la comunicación, no le avisaron prácticamente a nadie”, declaró.

Sus palabras fueron compartidas por su compañero en la UDI, el diputado Eduardo Cretton, quien en radio Cooperativa reconoció una falta de coordinación en La Moneda para enfrentar la tragedia.

“He visto un Gobierno que ha estado desplegado, pero obviamente cuando uno enfrenta una emergencia de esta magnitud nunca es suficiente. Al Gobierno todavía le falta mayor coordinación con el resto de las fuerzas oficialistas. Si un ministro va a una región y no le avisa a los parlamentarios, no le avisa a los alcaldes, evidentemente que eso no es algo positivo”.