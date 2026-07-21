Ex jefe económico de Jeannette Jara se suma a petición de CMF y bancos: “El Gobierno haría bien en vetar la prohibición del anatocismo”

“Por el lado de la demanda de crédito, acceder a créditos comerciales, líneas de crédito, tarjetas de crédito rotativas o créditos hipotecarios sería mucho más difícil y más caro. Sería volver al siglo XV en materia financiera”, sentenció Luis Eduardo Escobar.

Luis Eduardo Escobar, ex jefe económico de la campaña presidencial de Jeannette Jara, se sumó a las voces críticas del sector que cuestionaron la aprobación de la prohibición del anatocismo, en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional.

La norma, ingresada en el Senado por la oposición, considera el fin del cobro de intereses sobre intereses, fue rechazada por diversos sectores del mercado, como la banca y la propia Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Ante esto, Luis Eduardo Escobar indicó a Emol que está a favor del veto presidencial que prepara La Moneda para eliminar el articulado, aseverando que con ello se protege tanto al mercado financiero como a los ahorrantes, ya que su aplicación restringiría el acceso al crédito.

El economista explicó que “los intereses son el precio que se cobra por usar el dinero de terceros. Si estos no se pagan cuando corresponde, ese monto constituye un nuevo préstamo. Es decir, se capitaliza”.

“En consecuencia, creo que el gobierno haría bien en vetar la prohibición del anatocismo”, recalcó el ex jefe económico de Jeannette Jara.

Consultado sobre los efectos que tendría esta iniciativa si el Ejecutivo no interviene, Escobar planteó que “las advertencias me parecen fundadas. Prohibir al anatocismo dañaría a las personas por cuanto otorgar créditos sería más riesgoso”, además de disparar las tasas de interés.

“Por el lado de la demanda de crédito, acceder a créditos comerciales, líneas de crédito, tarjetas de crédito rotativas o créditos hipotecarios sería mucho más difícil y más caro. Sería volver al siglo XV en materia financiera”, sentenció Luis Eduardo Escobar.