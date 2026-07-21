La subasta reunirá más de 200 mil prendas nuevas para hombre, mujer e infantil.

La histórica multitienda Corona realizará esta semana el último remate de su mercadería, marcando el cierre definitivo del proceso de liquidación tras la quiebra de la empresa en 2025.

La subasta estará a cargo de Remates del Río y reunirá más de 200 mil prendas nuevas para hombre, mujer e infantil, las que serán comercializadas en distintos lotes con precios base desde $650 más IVA por prenda.

A través de sus redes sociales, la empresa organizadora anunció que “Este 23 de julio tendremos el último remate Corona. Tenemos más de 200.000 prendas separadas en mujer, hombre e infantil con una amplia variedad de tallas, que serán comercializadas en lotes para todo tipo de comerciantes, emprendedores y quienes buscan abastecer su negocios”.

Último remate de Corona: cuándo, dónde y cómo comprar prendas desde $650

La subasta se desarrollará el jueves 23 de julio, desde las 11:00 horas, y será completamente online.

Para participar, los interesados deberán inscribirse previamente en la plataforma de Remates del Río HACIENDO CLIC ACÁ, donde también estarán disponibles los lotes que serán ofrecidos durante la jornada.

El evento está orientado principalmente a comerciantes, emprendedores y personas que buscan adquirir grandes cantidades de mercadería.

Uno de los productos con mayor disponibilidad serán los jeans, ya que habrá cerca de 20 mil unidades, además de una amplia variedad de tallas y modelos.

¿Se puede revisar la ropa antes del remate?

Sí. Quienes deseen conocer previamente los productos podrán coordinar una visita presencial hasta el 22 de julio.

Las prendas estarán disponibles para revisión entre las 09:30 y las 17:30 horas en la bodega ubicada en Los Productores 4462, comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

Recordemos que Corona puso fin a más de siete décadas de historia luego de declararse en quiebra en 2025 y cerrar sus 59 tiendas a lo largo del país.

Desde entonces, la empresa ha realizado diversas subastas para liquidar su mobiliario y mercadería, incluyendo percheros, maniquíes, escritorios y otros implementos. Este remate corresponde al último proceso de venta de los productos que permanecían en sus bodegas.