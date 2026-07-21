Misteriosa desaparición en el Cajón del Maipo: las pistas que sigue la PDI y el llamado desesperado de las familias

El caso ha generado preocupación debido a que su rastro se perdió horas antes del sistema frontal que afectó a la zona central del país.

La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene un operativo de búsqueda para encontrar a Martina Núñez de 22 años, Magdalena Retamal de 31, y Manuel, apodado “El Chino”, quienes permanecen desaparecidos desde la madrugada del jueves tras dirigirse al Cajón del Maipo.

El caso ha generado preocupación debido a que su rastro se perdió horas antes del sistema frontal que afectó a la zona central del país.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, una cámara de seguridad registró el vehículo en el que se trasladaban en dirección a las Termas de Colina, sin que existan imágenes que den cuenta de un eventual regreso.

Misteriosa desaparición en el Cajón del Maipo

Durante un balance de Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que, por el momento, la desaparición de las tres personas en el Cajón del Maipo no ha sido considerada como una afectación directa del sistema frontal.

“Tenemos el antecedente que hay una búsqueda activada de la PDI, respecto de un grupo de personas en el sector del Cajón del Maipo”, indicó.

En esa línea, agregó que “por ahora, con la información que tenemos, no hemos querido imputarla a las afectaciones directas del sistema frontal”, precisando que la investigación continúa y que aún no existen antecedentes que permitan establecer esa relación.

En tanto, la hermana de Martina Núñez aseguró que las condiciones meteorológicas podrían haber dejado atrapados a los desaparecidos en la alta cordillera y realizó un llamado urgente para ampliar el operativo.

“Nosotros como familia necesitamos con urgencia que todas las entidades que sean de carácter públicas o privadas se hagan presente acá. Como familias estamos desesperados”, afirmó.

Además, explicó que “las zonas que pueden estar las chicas cayó mucha nieve. No se puede entrar caminando, menos con un automóvil”.

De forma paralela, el deportista y residente del Cajón del Maipo, Pangal Andrade, participó en un recorrido por la zona durante el fin de semana y compartió una hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido.

Tras explicar las dificultades que presenta el terreno debido a la nieve acumulada, sostuvo: “No sé si debería decirlo, pero la única posibilidad que ellos tienen de estar con vida, es que si el gallo conocía el lugar, haya entrado a la fuerza al regio”.

Andrade explicó que el refugio ubicado en las Termas de Colina fue evacuado antes del sistema frontal, aunque permanecería equipado con insumos básicos, por lo que podría haber servido como resguardo.

Asimismo, las autoridades informaron que el operativo continuará cuando las condiciones meteorológicas permitan un acceso más seguro a los sectores cordilleranos donde se concentra la búsqueda.