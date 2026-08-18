Precios, artistas y más: todo lo que debes saber sobre las fondas del Parque O’Higgins 2026

Pancho Saavedra estará a cargo de la animación el día 17, mientras Karla Constant conducirá las jornadas del 18 y 19.

Con el calendario marcando la cuenta regresiva para septiembre, el tradicional recinto capitalino comenzó a cambiar su aspecto para recibir las Fondas de Parque O’Higgins 2026 y a miles de personas durante las próximas Fiestas Patrias.

Este año, las celebraciones tendrán una jornada adicional, ya que comenzarán el jueves 17 y se extenderán hasta el domingo 20 de septiembre.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encabezó en el recinto el tradicional inicio de las obras de instalación de las ramadas para La Gran Fonda de Chile. El espacio estará preparado para funcionar incluso ante condiciones climáticas adversas. “Esta carpa está acondicionada de manera perfecta”, afirmó la autoridad.

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La organización también anunció un importante operativo de seguridad, que contempla detectores de metales, accesos controlados, presencia de Carabineros, funcionarios municipales y guardias privados.

“Queremos que se venga a disfrutar acá”. En paralelo, se contemplan medidas para disminuir el impacto ambiental, entre ellas el compostaje y el uso exclusivo de parrillas a gas. “Todas las parrillas son a gas aquí no va a haber leña, vamos a cuidar el medioambiente”.

La cartelera reunirá a nombres como Santaferia, Los Viking’s 5, Jairo Vera, Noche de Brujas, Young Cister, Zúmbale Primo, Leo Rey y Los Jaivas, entre otros.

Asimismo, las tradicionales fondas del Parque O’Higgins contarán además con una especial transmisión a través de las pantallas de Canal 13, que llevará los espectáculos al horario prime entre el 17 y el 19 de septiembre. Pancho Saavedra estará a cargo de la animación el día 17, mientras Karla Constant conducirá las jornadas del 18 y 19.

Las entradas ya se encuentran en preventa y tienen valores que fluctúan entre $9.775 y $16.000. Los menores de 12 años y mayores de 65 años podrán acceder gratuitamente hasta las 14:00 horas.