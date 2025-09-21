Fonderos celebran exitosas Fiestas Patrias pese a las lluvias: “Mejor de lo esperado”

Un balance positivo de las ventas en torno a la celebración de Fiestas Patrias realizaron diferentes autoridades y gremios dedicados al comercio.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó el regreso exitoso de la Fonda Lady Inés al Parque Inés de Suárez tras ocho años de ausencia.

“Estamos muy felices con la recepción de los vecinos y vecinas sobre el regreso de la Fonda Lady Inés. Más de 30.000 personas vinieron durante estos tres días. Hemos tenido lleno total en nuestros shows y por las noches no hemos tenido mayores problemas en los alrededores de la misma fonda”, señaló la autoridad comunal.

El alcalde, además, destacó que los festejos se desarrollaron “en un ambiente muy familiar, muy cordial y la verdad es que estamos felices por cómo ha resultado. Los emprendedores han podido vender su artesanía y sus productos de gran valor agregado. Estamos contentos de recuperar nuestras tradiciones en Providencia”.

En tanto, el director de la Corporación de Deportes del Ñuñoa, Cristopher Brown, afirmó que “ha estado súper tranquila la fonda (del Estadio Nacional), ha sido una fonda bien familiar. Hemos tenido casi 20.000 personas por día, entonces, esperamos de los cinco días tener cerca de 100.000 personas, que es como un 40% más de lo que esperábamos, que era cerca de 70.000”.

“Ha sido muy exitoso. Los fonderos también están muy contentos porque ha habido mucho movimiento de gente. El gasto promedio por familia podríamos decir que es entre $40.000 y $50.000, así que los fonderos también han tenido una buena semana”, acotó Brown.

Desde Valparaíso, el presidente de la fonda del Parque Alejo Barrios, Luis Carrizo, destacó que las ventas han sido “mejor de las esperadas pese a la lluvia” y que han recibido “mucho público”.

Pese a las complicaciones del sábado por las fuertes lluvias, Carrizo explicó que lograron reabrir: “Hoy día en la mañana a 11:30 horas empezamos a trabajar con la maquinaria, barrimos, limpiamos todo y pudimos abrir las puertas a las 14:00 horas”.

Asimismo, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, celebró que la Fiesta de la Pampilla 2025 terminó “con broche de oro” tras recibir a más de 700 mil personas.

“Hicimos una inversión importante después de muchos años para poder transformar lo que era La Pérgola del año pasado a un espacio de 8.000 metros cuadrados a 26.000 metros cuadrados”, destacó el jefe comunal.