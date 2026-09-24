Cyber Monday 2026: la fecha oficial y lo que debes saber del evento de ofertas online

Revisa todos los detalles de una nueva edición del Cyber Monday, el cual se desarrollará durante los primeros días de octubre.

El Cyber Monday 2026 ya cuenta con fechas oficiales. El evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y finalizará a las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre.

Esto fue confirmado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad a cargo de la organización del evento.

Lo anterior, luego de que algunas empresas anunciaran por adelantado sus propias campañas comerciales. Tal como se realiza todos los años, el Cyber Monday 2026 se extenderá por tres días y las ofertas de diversos productos se podrán revisar a través de Cyber.cl, la plataforma oficial del evento.

En aquel sitio se podrán acceder a las distintas marcas que formarán parte de esta nueva edición, junto a sus respectivas promociones y categorías.

Si planeas realizar alguna compra, una de las principales recomendaciones tienen que ver con anticiparse y revisar desde ahora los precios de los productos de tu interés.

Con ello, podrás saber si las ofertas que estén disponibles en el evento representan una rebaja real o no. Otro punto importante tiene relación con comparar precios entre diferentes tiendas.